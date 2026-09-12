“Έπεσε το δέντρο, ενώ παίζαμε”: Η μαρτυρία της 30χρονης μητέρας για το ατύχημα στην Καλαμαριά – Καλά στην υγεία του το μωρό της

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ένα δέντρο κατέρρευσε χθες το απόγευμα ξαφνικά πάνω στην ίδια και το μόλις 17 μηνών μωρό της, την ώρα που έπαιζαν σε παιδική χαρά στην Καλαμαριά, τραυματίζοντάς τους ελαφρά, περιέγραψε σοκαρισμένη η 30χρονή μητέρα.

«Ήμουν στην τραμπάλα με τον γιο μου και με την κόρη μου και ξαφνικά έπεσε το δέντρο ακούσαμε ένα “φύγετε φύγετε”. Εγώ δεν αντιλήφθηκα ακριβώς εκείνη την ώρα τι γίνεται και ήρθε το δέντρο καταπάνω μας».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής, στην παιδική χαρά της οδού Θερμαϊκού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα γύρω στα 30 και το μόλις 17 μηνών μωρό της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα και το παιδί υπέστησαν θλαστικά τραύματα στο κεφάλι από την πτώση του δέντρου.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Η μητέρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ το παιδί στο «Ιπποκράτειο». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.

Για το περιστατικό επιχείρησαν επίσης δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο αναμένονται συνεργεία του δήμου προκειμένου να απομακρύνουν το πεσμένο δέντρο.