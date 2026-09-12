Δημοσκόπηση: Στις 9 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ – Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και Τσίπρα στη ΔΕΘ

Προβάδισμα εννέα μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι της δεύτερης Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καταγράφει η δημοσκόπηση της Prorata, που δημοσιεύεται σήμερα, Σάββατο, στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Στη δημοσκόπηση της Prorata, η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 25,5%, ενώ η ΕΛΑΣ κατατάσσεται δεύτερη με 16,5%, καταγράφοντας αύξηση μίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον περασμένο Ιούλιο. Τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ με 9%, ποσοστό αυξημένο κατά μισή μονάδα σε σχέση με την έρευνα του Ιουλίου.

Μικρή άνοδο παρουσιάζουν επίσης η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ. Χαμηλές είναι οι επιδόσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ καταποντίζεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Εντός Βουλής βρίσκεται και το ΜέΡΑ25.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, η ΕΛΑΣ 16,5%, το ΠΑΣΟΚ 9%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» 4,5%, η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Δημοκράτες 1%, άλλα κόμματα 4%, ενώ το 12% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

Στην ερώτηση σχετικά με το αν οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα υλοποιηθούν, το 17% των πολιτών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση απάντησε ότι η καθημερινότητά τους θα βελτιωθεί αρκετά έως πολύ, ενώ το 82% εκτιμά ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, το 29% τις αξιολογεί θετικά, ενώ το 69% αρνητικά.

Το 78% των πολιτών θεωρεί την ακρίβεια το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει καθημερινά. Ακολουθούν, με 44%, τα θέματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίας με 25% και η υγεία με 21%.

Στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27%, ο Αλέξης Τσίπρας 16%, ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης από 6%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου από 4%.

Τέλος, στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά», το 74% απαντά «είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω», το 15% «όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω», το 5% «αρκετά πιθανό» και το 4% «πολύ πιθανό».