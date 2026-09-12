Θεσσαλονίκη: Τρισάγιο και μηχανοκίνητη πορεία σήμερα από οπαδούς του ΠΑΟΚ στη μνήμη του Κλεομένη που δολοφονήθηκε
THESTIVAL TEAM
Έξι μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος είχε πέσει νεκρός μετά από μαχαιριά που δέχθηκε από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί.
Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου 20χρονου στο κοιμητήριο των Πεύκων με τη συμμετοχή οπαδών του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία η οποία θα καταλήξει στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Κλεομένης.