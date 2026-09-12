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Θεσσαλονίκη: Τρισάγιο και μηχανοκίνητη πορεία σήμερα από οπαδούς του ΠΑΟΚ στη μνήμη του Κλεομένη που δολοφονήθηκε

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THESTIVAL TEAM

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Έξι μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος είχε πέσει νεκρός μετά από μαχαιριά που δέχθηκε από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί.

Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου 20χρονου στο κοιμητήριο των Πεύκων με τη συμμετοχή οπαδών του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία η οποία θα καταλήξει στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Κλεομένης.

Θεσσαλονίκη

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