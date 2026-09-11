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CIA: Αποχαρακτηρίστηκαν πάνω από 70 έγγραφα για τον Μπιν Λάντεν και την Αλ Κάιντα πριν την 11η Σεπτεμβρίου

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THESTIVAL TEAM

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Η αμερικανική μυστική υπηρεσία CIA αποχαρακτήρισε σήμερα περισσότερα από 70 προεδρικά σημειώματα πληροφοριών που αφορούσαν τη τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα και τον πρώην ηγέτη της, τον Οσάμα μπιν Λάντεν, 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Η δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων προσφέρει «άνευ προηγουμένου διαφάνεια» σε αυτήν την ευαίσθητη υπόθεση, αφού καλύπτουν τα χρόνια πριν από το 2001 και την ημέρα μετά την επίθεση, «μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία μας», όπως τη χαρακτηρίζει η CIA στην ανακοίνωσή της.

Τα έγγραφα αυτά καταγράφουν «την ιστορία της μεταβαλλόμενης αντίληψης» που είχαν οι αναλυτές της CIA για την Αλ Κάιντα και τις προσπάθειές τους να εξακριβώσουν τα σχέδια του Οσάμα μπιν Λάντεν, παρά τις αποσπασματικές, ασαφείς και ατελείς πληροφορίες», πρόσθεσε.

Σε ένα από τα έγγραφα, που φέρει ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 1998, η CIA προειδοποιεί ότι η Αλ Κάιντα μπορεί «να ρίξει ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη». Σε άλλο, από τις 4 Δεκεμβρίου 1998, η υπηρεσία λέει ότι ο Οσάμα μπιν Λάντεν «και οι σύμμαχοί του ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της πειρατείας σε ένα αεροπλάνο».

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, 19 μέλη της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα αεροπλάνα, σε συντονισμένες επιθέσεις αυτοκτονίας στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, από τις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

CIA

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