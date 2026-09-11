Η ΔΥΠΑ ιδρύει 4 νέα ΕΠΑΣ Μαθητείας – Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι προχωρά στην ίδρυση τεσσάρων νέων Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας σε Κρυονέρι, Στρατώνι, Σίνδο και Καρπενήσι, στο πλαίσιο της προώθησης δράσεων για την επαγγελματική κατάρτιση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ΔΥΠΑ, με την προσθήκη των τεσσάρων ΕΠΑΣ θα δημιουργήσει ευκαιρίες στο Κρυονέρι Αττικής, στο Στρατώνι Χαλκιδικής, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στο Καρπενήσι, με ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχίζει σήμερα (11.9.2026) στις 17:00. Η λειτουργία των νέων Παραρτημάτων βασίζεται στη συνεργασία της ΔΥΠΑ με τη Φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ, την Ελληνικός Χρυσός, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα νέα Παραρτήματα και οι ειδικότητες

Κρυονέρι Αττικής – Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών: σε συνεργασία με τη Φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Υμηττού. Στρατώνι Χαλκιδικής – Χειριστής Μηχανημάτων Έργου: σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού – Hellas Gold. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς. Σίνδος Θεσσαλονίκης – Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αρχιτεκτονική Τοπίου: σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς. Καρπενήσι – Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λαμίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η μαθητεία διαρκεί δύο έτη και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.