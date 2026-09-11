Καιρός: Έρχεται κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Για το πρώτο κύμα κακοκαιρίας του φθινοπώρου προειδοποίησε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος ζητά την προσοχή των πολιτών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που θα εκδηλωθούν το Σαββατοκύριακο (12/9-13/9/2026) στον καιρό, σε αρκετές περιοχές της χώρας,

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, αναμένεται αλλαγή του σκηνικού του καιρού τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα, καθώς η κακοκαιρία θα φέρει έντονες βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα σημειωθούν στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αλλά και στη βορειοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε το πρωί της Παρασκευής στο OPEN ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, σήμερα (11/9/2026) και αύριο ο καιρός θα παραμείνει αρκετά ζεστός, ωστόσο από το μεσημέρι του Σαββάτου το σύστημα που κινείται από την περιοχή της Ιταλίας προς τα ανατολικά θα αρχίσει να επηρεάζει σταδιακά και την Ελλάδα.

Η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα κινηθεί προς τα ανατολικά, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται, ενώ παράλληλα αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η αστάθεια φαίνεται πως θα επιμείνει έως περίπου τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, πριν το σκηνικό αλλάξει ξανά και επιστρέψουν πιο καλοκαιρινές συνθήκες.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, η χώρα βρίσκεται σε μια χαρακτηριστική μεταβατική περίοδο, καθώς το φθινόπωρο επιχειρεί σταδιακά να επικρατήσει, ενώ οι θερμές αέριες μάζες του καλοκαιριού εξακολουθούν να δίνουν το “παρών”.

Σάββατο 12/9/2026

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα, καθώς μέχρι το μεσημέρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες θα επικρατήσει αρκετή ζέστη, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Στη συνέχεια, όμως, η εικόνα θα αλλάξει σημαντικά, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες και μια νέα διαταραχή θα κινηθούν προς τη χώρα, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται κατά τόπους να είναι έντονα, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, αλλά και στη βορειοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, αυξημένη προσοχή χρειάζεται κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρές βροχές και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Κυριακή 13/9/2026

Την Κυριακή η αστάθεια θα συνεχιστεί, επηρεάζοντας σταδιακά περισσότερες περιοχές, κυρίως στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται μεταξύ άλλων στο βορειοανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, ενώ δεν αποκλείονται καταιγίδες στην Αττική και την Πελοπόννησο, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματά της.

Βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Πέμπτη 17/9/2026

Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί και στις αρχές της νέας εβδομάδας, με μπόρες και καταιγίδες να επιμένουν τουλάχιστον έως την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω του συνδυασμού θερμών και ψυχρών αερίων μαζών, που μπορεί να ενισχύσει τα φαινόμενα και να προκαλέσει κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κεραυνούς ή ακόμη και μικροπλημμυρικά επεισόδια.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται και η Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική. Στη συνέχεια, πάντως, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί και το καλοκαιρινό σκηνικό να επιστρέψει.