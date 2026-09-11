Γκιουλέκας για νέα σχολική χρονιά: Η γνώση είναι το πολυτιμότερο εφόδιο για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και δημιουργικό μέλλον

Το πρώτο κουδούνι που θα σημάνει την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης.

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ευχόμαστε καλή, δημιουργική και παραγωγική χρονιά σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές μας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Θράκης που επιστρέφουν σήμερα στις σχολικές αίθουσες καθώς και στα παιδιά που διαβαίνουν για πρώτη φορά την πόρτα του σχολείου. Υγεία, δύναμη, πρόοδο και πίστη στο στόχο των παιδιών μας να κυνηγούν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Η γνώση είναι το πολυτιμότερο εφόδιο για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο και δημιουργικό μέλλον. Το ταξίδι της μόρφωσης και της μάθησης είναι διαρκές και μας βοηθά να γινόμαστε πιο ελεύθεροι και πιο υπεύθυνοι πολίτες.

Παράλληλα, ευχόμαστε μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά στους εκπαιδευτικούς μας, που με αφοσίωση στην αποστολή τους, πάθος για την διδασκαλία και μεράκι διδάσκουν τα παιδιά και τα εμπνέουν να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να αγαπήσουν την μάθηση».