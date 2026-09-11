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ΔΕΘ

90ή ΔΕΘ: Ο Akylas ξεσηκώνει τη Θεσσαλονίκη σε μια μοναδική συναυλία στο Τόξο της ΧΑΝΘ

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η Θεσσαλονίκη ανεβάζει ξανά την ένταση, καθώς οι συναυλίες των Music Events Live της 90ής ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο του 2026 μετατρέπουν την υπαίθρια σκηνή στο Τόξο της ΧΑΝΘ, σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης.

Καταξιωμένες φωνές, αγαπημένοι εκπρόσωποι της νεότερης γενιάς και εκρηκτικές καλλιτεχνικές συμπράξεις συνθέτουν ένα πρόγραμμα συναυλιών που απευθύνεται σε όλο το κοινό και υπόσχεται δυνατές βραδιές στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Από το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι και τη σύγχρονη pop μέχρι το έντεχνο, το hip hop και τους νεότερους ήχους της ελληνικής σκηνής, οι συναυλίες της ΔΕΘ 2026 φέρνουν κοντά καλλιτέχνες με ξεχωριστή πορεία και έντονη σκηνική παρουσία.

Κάθε βράδυ αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα, με μεγάλες επιτυχίες, αναπάντεχα μουσικά ταιριάσματα και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από πολλές γενιές.

Απόψε στις 21:30, ακολουθεί ο Akylas, ένας από τους καλλιτέχνες της νεότερης μουσικής γενιάς, αναλαμβάνει να δώσει τον δικό του ιδιαίτερο τόνο στη διοργάνωση.

Οι συναυλίες των Music Events Live 2026 ξεκινούν κάθε βράδυ στις 21:30, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες της ΔΕΘ, με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης.

Τα Music Events της 90ής ΔΕΘ παρουσιάζει ο Τάσος Ριζόπουλος.

Akylas ΔΕΘ

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