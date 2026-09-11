MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Πούτιν: Η Δύση επιχειρεί να ανακτήσει την οικονομική της πρωτοκαθεδρία απέναντι στους BRICS

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε -όπως μεταδίδει το ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων- ότι οι δυτικοί ανταγωνιστές των BRICS επιχειρούν να ανακτήσουν την ηγετική θέση που κατείχαν στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η προσπάθεια αυτή λαμβάνει «ανάρμοστη» τροπή σε κυβερνητικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι δυτικές χώρες προσπαθούν να παρεμποδίσουν τις εμπορικές και εφοδιαστικές διαδρομές που συνδέουν τις χώρες των BRICS με τις διεθνείς αγορές, ενώ παράλληλα καταφεύγουν σε ενέργειες που, κατά τη ρωσική πλευρά, πλήττουν κρίσιμες υποδομές.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για προσπάθειες καταστροφής υποδομών και παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων, όπως ανέφερε, ενεργειών κατά πλοίων. Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δύση ότι στρέφεται ακόμη και εναντίον εγκαταστάσεων και αγωγών, με στόχο να διατηρήσει την οικονομική της υπεροχή.

Οι δηλώσεις του Πούτιν εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και των δυτικών χωρών για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Η Μόσχα παρουσιάζει τους BRICS ως βασικό πυλώνα ενός περισσότερο πολυπολικού διεθνούς συστήματος, ενώ κατηγορεί τις δυτικές δυνάμεις ότι επιχειρούν να ανακόψουν την αυξανόμενη επιρροή του σχήματος.

Βλαντιμίρ Πούτιν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κεραμέως: Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα – Δεν είναι προνοιακό

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Η Τέιλορ Σουίφτ επιβεβαίωσε ότι θα παρευρεθεί στα φετινά CMA Awards μετά από 10 χρόνια απουσίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Άρης: Θετικά δείγματα στο πρώτο δυνατό τεστ με τον Σπανούλη στον πάγκο, ηττήθηκε 92-87 από την ευρωλιγκάτη Μακάμπι

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η “Ειρήνη” του Νίκου Καραθάνου και σήμερα στο Θέατρο Δάσους

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2027

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χωρίς τον Ροναλντίνιο η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου