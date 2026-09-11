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Ισαβέλλα Βλασιάδου: Με αντικατέστησαν χωρίς να το ξέρω και τότε είχα σκάσει, ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε

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THESTIVAL TEAM

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Στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής η Ισαβέλλα Βλασιάδου, όπου συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε στιγμές της επαγγελματικής της πορείας και έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, μιλώντας και για την αντικατάστασή της στο καστ της δημοφιλούς σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;».

Ειδικότερα, η Ισαβέλλα Βλασιάδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “καλά, εκεί είχε γίνει το σύστριγγλο! Είχα επιλεχθεί για να κάνω έναν ρόλο, έναν απ’ όλους. Κάναμε φωτογραφίσεις και διάφορα, ήμουν κανονικά στην προώθηση της σειράς και αρχίζουν τα γυρίσματα. Για κάποιο λόγο όμως, ενώ έχω έχω κάνει ένα δυο γυρίσματα, ξαφνικά την επομένη δεν εμφανίζεται κανείς”.

“Τώρα τα λέω και γελάω, αλλά τότε είχα σκάσει. Μια μέρα ήμουν μπροστά στη θάλασσα, έκανα μπάνιο και μου είπαν “θα ‘σαι στενοχωρημένη, βέβαια, που πήραν μια άλλη στη θέση σου”. Έκλεισα το τηλέφωνο και… ποιος είδε τον Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Πήρα τηλέφωνο την παραγωγό, μου ζήτησε συγνώμη και μου είπε διάφορες δικαιολογίες”.

“Κατάλαβα ότι έπρεπε να πάρω τη μοίρα μου στα χέρια μου γιατί δεν μπορούσα να κάθομαι πάνω από ένα τηλέφωνο και να περιμένω κάποιος να με πάρω. Είναι αυτή η μοίρα του ηθοποιού, αλλά δεν θέλω να αποφασίζουν οι άλλοι για εμένα” συμπλήρωσε, επίσης, η Ισαβέλλα Βλασιάδου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ.

Ισαβέλλα Βλασιάδου

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