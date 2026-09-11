Jennifer Lawrence: Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Με μια απρόσμενη κίνηση, η Jennifer Lawrence έκανε το ντεμπούτο της στο Instagram, αφήνοντας πίσω της χρόνια αποχής από τα social media. Η 36χρονη σταρ αποφάσισε να μπει για πρώτη φορά επίσημα στην πλατφόρμα και, μάλιστα, φρόντισε από το πρώτο της κιόλας Reel να δείξει πως σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει με τους δικούς της όρους.

Στο βίντεο εμφανίστηκε χαλαρή και χωρίς μακιγιάζ, φορώντας ένα λευκό τοπ, με τα μαλλιά της να πέφτουν σε φυσικούς κυματισμούς στους ώμους της. Ωστόσο, πέρα από την ανεπιτήδευτη εμφάνισή της, η Lawrence θέλησε να στείλει από την πρώτη στιγμή ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς θα αντιμετωπίσει το διαδικτυακό bullying και τα αρνητικά σχόλια.

«Οπότε, ναι, θα το δοκιμάσω και, αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα φύγω. Αμέσως, χωρίς δεύτερη σκέψη», είπε. «Αν κάποιος σκεφτεί κάτι κακόβουλο, θα το καταλάβω. Θα το καταλάβω και θα φύγω».

Στην ενότητα των σχολίων της πρώτης της ανάρτησης, αρκετοί διάσημοι φίλοι της έσπευσαν να την καλωσορίσουν. «Ουάου, επιτέλους κάποια καλά νέα», έγραψε η Zoey Deutch, ενώ η Eve Hewson σχολίασε: «Ω, επιτέλους, μωρό μου!».

Η Lawrence έστειλε ένα παρόμοιο μήνυμα και στα πρώτα της Instagram Stories, γράφοντας: «Παρακαλώ, να έχετε υπόψη ότι οποιαδήποτε κακόβουλα ή επιθετικά σχόλια μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το μωρό. Το μωρό είμαι εγώ».



H Lawrence, η οποία έχει ήδη σχεδόν 2 εκατομμύρια followers στην πλατφόρμα, επέλεξε για φωτογραφία προφίλ ένα στιγμιότυπο που είναι απόλυτα… χαρακτηριστικό της χαοτικής της αισθητικής: μια φωτογραφία με τα μακριά ξανθά μαλλιά της τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτα, προφανώς την ώρα που τα σκούραινε, ενώ απολάμβανε ένα ρόφημα και κοιτούσε την κάμερα με ένα χαρακτηριστικό πλάγιο βλέμμα.

Στο βιογραφικό του νέου της προφίλ, η Lawrence έδωσε μια απλή εξήγηση για την επιλογή του Instagram handle «jlaw»: «Το jenniferlawrence ήταν πιασμένο».

Η ηθοποιός είχε μιλήσει το 2018 στο InStyle για τη σχέση της με τα social media. Παρότι δεν δημοσίευε περιεχόμενο στις διάφορες πλατφόρμες, η Lawrence παραδέχτηκε ότι κατά καιρούς παρακολουθεί διακριτικά τις αναρτήσεις άλλων χρηστών.