Βρετανία: 52χρονος ομολόγησε ότι υποκινούσε σεξουαλικές επιθέσεις σε αναίσθητες γυναίκες

Ένας 52χρονος Βρετανός ομολόγησε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου ότι ενθάρρυνε σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον αναίσθητων γυναικών, μέσω ενός διαδικτυακού φόρουμ συζητήσεων όπου στη συνέχεια κοινοποιούνταν οι εικόνες από αυτές τις επιθέσεις.

Ο Ντάρεν Κόνγουεϊ δήλωσε ένοχος στο Κακουργιοδικείο του Γουντ Γκριν, στο Λονδίνο, για μια σειρά κατηγοριών, όπως ηδονοβλεψία, κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού και συνέργεια ή υποκίνηση σε σεξουαλικές επιθέσεις. Μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε ότι το 2025 ζήτησε από έναν άλλον άνδρα να επιτεθεί στη σύζυγό του ενώ εκείνη κοιμόταν και να μοιραστεί μαζί του φωτογραφίες από τον βιασμό. Μεταξύ 2023-26 είχε ζητήσει να του στείλουν φωτογραφίες αναίσθητων γυναικών τουλάχιστον δέκα φορές.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 30 Οκτωβρίου.

Το φόρουμ στο οποίο ανταλλάσσονταν βίντεο σεξουαλικών επιθέσεων και ενδοοικογενειακής βίας απ’ όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ανακαλυφθεί τον Οκτώβριο του 2025.

Μια μεγάλη έρευνα, συντονισμένη από την Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας (NCA) και τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met), οδήγησε στη σύλληψη του Ντάρεν Κόνγουεϊ στις 30 Ιουλίου στην κατοικία του.

«Υποκινώντας άλλα άτομα να επιτεθούν σε θύματα που ήταν αναίσθητα, κοιμισμένα ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, εξέθεσε γυναίκες σε σοβαρούς κινδύνους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, αποκλειστικά για τη σεξουαλική του ικανοποίηση», δήλωσε ο αστυνομικός διοικητής Άντι Ντέι.

Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων, φωτογραφίες των οποίων βρέθηκαν σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης στο σπίτι του Κόνγουεϊ. Οι αρχές δεν αποκλείουν κάποιες από τις γυναίκες αυτές να ζουν στο εξωτερικό.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αποκαλυφθεί πολλές υποθέσεις σεξουαλικής βίας σε βάρος γυναικών τις οποίες οι δράστες νάρκωναν προηγουμένως, εν αγνοία τους ή με εξαναγκασμό. Πολλές θυμίζουν την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας την οποία ο σύζυγός της νάρκωνε επί χρόνια και καλούσε άλλους άνδρες να την βιάσουν στο σπίτι τους. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών, την ανώτατη ποινή που προβλέπεται από τη γαλλική νομοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ