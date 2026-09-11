Καρυστιανού για συναυλία Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: “Δεν μου άρεσε, αισθάνθηκα ότι προσβάλλομαι – Τα μνημεία απαιτούν σεβασμό”

Την έλλειψη εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις εξέφρασε η πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Η κ. Καρυστιανού, αναφερόμενη στα πρόσφατα δημοσκοπικά αποτελέσματα εταιρείας, αναρωτήθηκε για τον τρόπο λειτουργίας της και το δείγμα της τελευταίας δημοσκόπησης που το χαρακτήρισε μικρό για ασφαλή αποτελέσματα, με ερωτήσεις που μπορούν να καθοδηγήσουν σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Για την κ. Καρυστιανού, στόχος δεν είναι να μπει το Κίνημα στη Βουλή, αλλά να μπορέσει να κάνει μέσα από τη Βουλή τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον χώρο που τοποθετείται πολιτικά το Κίνημα, απάντησε ότι αναφέρεται σε πράγματα χωρίς κομματικό πρόσημο, όπως την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και την καλή δημόσια υγεία και παιδεία, ενώ χαρακτήρισε παρωχημένο τον διαχωρισμό «Αριστερά και Δεξιά».

«Δεν μπορούμε να βάλουμε πρόσημο γιατί προερχόμαστε από διαφορετικούς κομματικούς χώρους και μας ενώνουν ιδανικά και κοινή στόχευση. Το Κίνημα είναι μια μεγάλη οικογένεια πολιτών, η οποία προσπαθεί και θα τα καταφέρει, να απαιτήσει κάθαρση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούν οι κοινωνίες και τα κράτη», είπε.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, αναφορικά με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, χαρακτήρισε ασέβεια τον τρόπο τοποθέτησης της σκηνής. «Δεν μου άρεσε, αισθάνθηκα ότι προσβάλλομαι. Τα μνημεία απαιτούν ένα σεβασμό γιατί εκπροσωπούν κάτι μεγάλο και σπουδαίο, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της σκηνής μιας συναυλίας», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ