Ξέσπασε η Σία Κοσιώνη με τις αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Είναι απάνθρωπο, με σοκάρει σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο”

Στις εξελίξεις γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα έχουν γίνει γνωστά για την ιδιωτική δομή στο Κολωνάκι αναφέρθηκε η Σία Κοσιώνη, κατά τη διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Η δημοσιογράφος, με αφορμή τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και όσα υποστήριξε ο δικηγόρος του τραγουδιστή σχετικά με τον χρόνο που φέρεται να παρέμεινε στον χώρο, εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της στον αέρα του δελτίου.

“Τι ακούμε, τι ακούμε; Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε μιλάμε για το άκρον άωτον του κυνισμού. Αυτό είναι απάνθρωπο. Αν επιβεβαιωθεί ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός εκεί, στην άκρη, μιάμιση ώρα και το μέλημα τους ήταν πως θα καθαρίσουν τα ίχνη του… Με σοκάρει σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο”.

Η Σία Κοσιώνη υπογράμμισε, παράλληλα, πως δεν θα πρέπει να προεξοφληθούν ευθύνες πριν ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα, σημειώνοντας πως η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

“Ας μη δικάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην τους καταδικάσουμε, υπάρχει η δικαιοσύνη και τα πράγματα έχουν πάρει τον δρόμο τους. Λέω όμως ότι εδώ έχουν προκύψει κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχουμε ένα περίπου ιατρείο, δυο περίπου ιατρούς, μία περίπου θεραπεία από τη μία. Και από την άλλη έχουμε μια πολιτεία που διεξάγει περίπου ελέγχους” σημείωσε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Παρασκευής.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Νίκου Χατζηνικολάου, ο οποίος θέλησε να κάνει μια διευκρίνιση σχετικά με το σκέλος των ελέγχων που ανέφερε η συνάδελφός του.

“Στο περίπου θα συμφωνήσω με τα προηγούμενα. Στο “περίπου ελέγχους” δεν θα συμφωνώ, Σία μου. Καθόλου ελέγχους! Καθόλου ελέγχους! Θες να σου πω γιατί; Διότι αυτοί ανέβαζαν βίντεο στο διαδίκτυο και διαφήμιζαν ανοιχτά δραστηριότητες που απαγορεύεται να γίνεται στους συγκεκριμένους χώρους”.

Οι τοποθετήσεις των δύο δημοσιογράφων έγιναν ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και νέα στοιχεία έρχονται σταδιακά στο φως. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και όσα συνέβησαν στον χώρο όπου βρισκόταν ο 54χρονος τραγουδιστής.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα και να αποσαφηνίσει τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.