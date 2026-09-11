Η επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στα περίπτερα της ΔΕΘ – Το βίντεο που ανάρτησε

Βίντεο με την επίσκεψη που έκανε στα περίπτερα της ΔΕΘ ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

«Μετά από μια συνέντευξη τύπου Μπεν Χουρ, διάρκειας 3 ωρών και 43 λεπτών, επέστρεψα στην 90η ΔΕΘ για την εθιμοτυπική, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ενδιαφέρουσα βόλτα από τα περίπτερα της έκθεσης», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Εκεί είχα την ευκαιρία να δω από κοντά τη θέληση και τον ζήλο νέων φοιτητών που διαπρέπουν στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, αλλά και όσων επιμένουν να επιχειρούν, να δημιουργούν και να παράγουν στην Ελλάδα», σημείωσε και συνέχισε:

«Αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους σκεφτόμασταν όταν παρουσιάζαμε πριν από λίγες ημέρες το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της ΕΛ.Α.Σ., για να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα».

Κλείνοντας την ανάρτησή του ο Αλ. Τσίπρας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα ποδοσφαιρικά νέα του τόπου: «Όσο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με τη φόρα που έχει πάρει ανεβαίνοντας κάθε χρόνο κατηγορία, τον βλέπω σύντομα ξανά στα «μεγάλα σαλόνια» και το εύχομαι ολόψυχα…».