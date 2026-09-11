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ΑΑΔΕ: Μισό εκατ. λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν από το “Ελ. Βενιζέλος” – Δείτε εικόνες

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THESTIVAL TEAM

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Δύο ξεχωριστές υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων αποκαλύφθηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη συνολική ποσότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων να ξεπερνά τα 477.000 τεμάχια.

Την Πέμπτη (10/9), ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποίησαν έλεγχο στην αποθήκη ταχυδρομικών δεμάτων. Με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου-ανιχνευτή καπνικών «BANE», εντοπίστηκαν 26 αποστολές δεμάτων με προορισμό τη Γερμανία και το Βέλγιο, εντός των οποίων βρέθηκαν 362.800 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων.

Τα λαθραία καπνικά κατασχέθηκαν, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των αποστολέων.

Λίγες μέρες νωρίτερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Ελ. Βενιζέλος, απέτρεψαν άλλη μια απόπειραεισαγωγής μεγάλης ποσότητας λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, υπέβαλαν σε έλεγχο τις αποσκευές επιβάτιδας αιγυπτιακής υπηκοότητας,που είχε αφιχθεί από το Κάιρο.Κατά τον έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι μετέφερε διαμοιρασμένα σε επτά (7) αποσκευές 114.200 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ η ίδια συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι από τις δύο επιχειρήσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 97.619,70 ευρώ.

Δείτε εικόνες:

Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" Λαθραία τσιγάρα

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