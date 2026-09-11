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Σαουδική Αραβία: Έκλεισε προσωρινά ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης λόγω επιθέσεων – Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης έκλεισε προσωρινά αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, που επικαλούνται μια πηγή στο υπουργείο, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις αυτές και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

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