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Ο απίθανος Καραλής σφράγισε μία ονειρική χρονιά – Δεύτερος στο Ultimate Championship με 6,15μ!

Φωτογραφία: REUTERS
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THESTIVAL TEAM

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Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε μία μοναδική χρονιά, κατακτώντας την 2η θέση στο Ultimate Championship με ένα άλμα που πλέον το κάνει να μοιάζει… εύκολο!

Ο κάτοχος του διαμαντιού ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο 6,15μ, ενώ δοκίμασε ξανά τα 6,20 και 6,25. Νικητής ο εξωπραγματικός Σουηδός ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Καραλής πέρασε αέρα τα 5.60, 5.80 και 5.95, καθώς αποφάσισε να μην αφήσει κανένα ύψος.
Στα 6.05 έκανε την πρώτη του αποτυχημένη προσπάθεια, καθώς δεν δεν κατάφερε να κάνει καλό άλμα και κατέβηκα κάτω από τον πήχη.

Η δεύτερη προσπάθεια είχε την ίδια τύχη, ενώ η πτώση του δεν ήταν καλή, καθώς έπεσε άτσαλα και με την πλάτη στα στρώματα, δημιουργώντας ανησυχία στο κοινό και τον Ντουπλάντις.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν είχε πει ακόμη την τελευταία του λέξη. Πέρασε το 6,05 με την τρίτη και τελευταία προσπάθεια και συνέχισε τον αγώνα του απέναντι στον Μόντο Ντουπλάντις, με τους υπόλοιπους επικοντιστές να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα τους.

Σε μία ακόμη «μονομαχία» των δυο τους, ο Μανόλο έκανε ένα άψογο άλμα στα 6,15 τα οποία και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Το ίδιο έκανε και ο Σουηδός ρέκορντμαν.

Στα 6,20 ο Μανόλο έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο άλμα, όμως βρήκε στο κατέβασμα την βαλβίδα με το στήθος. Με τον αντίπαλο του να περνάει άνετα το ύψος, ανέβασε τον πήχη στα 6,25μ.

Ο Μανόλο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον πήχη στις δύο τελευταίες του προσπάθειες και έτσι ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο 6,15μ.

Εμμανουήλ Καραλής

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