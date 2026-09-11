Η Αριζόνα μηνύει τη L’Oréal για φερόμενο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου από προϊόντα ισιωτικής μαλλιών

Νομική προσφυγή κατά της L’Oréal κατέθεσε η πολιτεία της Αριζόνα, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν ενημέρωσε επαρκώς τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με προϊόντα ισιώματος μαλλιών.

Η Γενική Εισαγγελέας της πολιτείας κατηγορεί την εταιρεία ότι προώθησε τα συγκεκριμένα προϊόντα χωρίς τις απαραίτητες προειδοποιήσεις για πιθανή σύνδεση με καρκίνο της μήτρας και των ωοθηκών. Η αγωγή ζητά, μεταξύ άλλων, πρόστιμα, αποζημιώσεις και περιορισμούς στην πώληση των προϊόντων.

Η υπόθεση έρχεται εν μέσω περισσότερων από 12.000 αγωγών που έχουν κατατεθεί στις ΗΠΑ από γυναίκες και οικογένειες γυναικών που χρησιμοποίησαν προϊόντα χημικού ισιώματος.

Η L’Oréal απορρίπτει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι τα προϊόντα της υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας και ότι δεν υπάρχει επιστημονική ή νομική βάση για τις κατηγορίες.

Οι σχετικές αγωγές αυξήθηκαν μετά τη δημοσίευση μελέτης του 2022 από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, η οποία συνέδεσε τη συχνή χρήση προϊόντων ισιώματος με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της μήτρας.