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ΣΥΡΙΖΑ: Να αλλάξει η αντίληψη γύρω από τη ΔΕΘ

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Στην αναγκαιότητα να αλλάξει η αντίληψη που επικρατεί γύρω από τη ΔΕΘ εστίασε η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ κατά τις συναντήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ – ΗΕLEXPO και τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων.

Το συμπέρασμα ότι «τα τελευταία χρόνια η ΔΕΘ είναι περισσότερο στα ημερολόγια κομμάτων και δημοσιογράφων, ειδικά σε προεκλογική περίοδο» ανέδειξε σύμφωνα με κομματική ανακοίνωση, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου εστιάζοντας στην ανάγκη η Διεθνής Έκθεση να αφορά τους πολίτες και να αποκτήσει ταυτότητα. Εκδήλωσε την ανησυχία της για το γεγονός ότι τα τελευταία επτά χρόνια τα περισσότερα περίπτερα είναι αυτά των κυβερνητικών φορέων.

Η κ. Δούρου στηλίτευσε το γεγονός ότι οι παραγωγικοί φορείς έχουν τεθεί εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ αναδεικνύοντας τις συνέπειες αυτής της απόφασης συνολικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δόθηκε δε βαρύτητα στην ανάγκη να προταχθεί, μέσα από τη ΔΕΘ, η νεοφυής επιχειρηματικότητα.

Τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησαν, εκτός από τη Ρένα Δούρου οι βουλευτές Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης, Ιωάννης Καρυπίδης, ο γραμματέας Οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος, η Περιφερειακή Υπεύθυνη Κεντρικής Μακεδονίας Ολγα Τοπαλίδου, η Συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης Όλγα Βαΐνά.

ΣΥΡΙΖΑ

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