Κ. Τσουκαλάς: “Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για πειράματα – Αν ο κόσμος θέλει να ηττηθεί η ΝΔ έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ”

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί κοστολόγησης των προγραμμάτων των κομμάτων, ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας το πρωί στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος του ΟΡΕΝ ανέφερε πως «αν ένα κόμμα τα έχει κάνει μαντάρα με την κοστολόγηση, αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε ότι ο κ. Μαρινάκης ομολόγησε χθες ότι όταν αρχές Ιουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε την καταβολή της 13ης σύνταξης και εκείνος έλεγε ότι ο δημοσιονομικός χώρος αγγίζει μόλις το 1 δισ. ευρώ, δεν έλεγε την αλήθεια. Ένα μήνα μετά η κυβέρνηση έκανε λόγο για δημοσιονομικό χώρο της τάξεως των 2,2 δισ. ευρώ.

«Πρώτη φορά ο πρωθυπουργός μίας χώρας εξήγγειλε μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν “ κάποτε” και ανακοίνωσε μία συνολική κοστολόγηση χωρίς να αποσαφηνίζει κάθε επιμέρους το κόστος κάθε επιμέρους κονδυλίου. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μετατρέψει την πολιτική σε ένα απέραντο λογιστήριο ενώ είναι διάτρητη σε επίπεδο κοστολόγησης και αξιοπιστίας», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.

«Ο πρωθυπουργός φαίνεται πως, όταν πιέζεται από την πολιτική που κάνει το ΠΑΣΟΚ, πολλαπλασιάζει γρήγορα ως μάγος τον δημοσιονομικό χώρο», εκτίμησε ενώ σημείωσε ότι «η κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι τόσο πέρυσι όσο και στο μέλλον θα υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος. Άρα έχουμε μία δημιουργική λογιστική κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία για τα ίδια πράγματα όταν το λέει η αντιπολίτευση το κοστολογεί ακριβά ενώ όταν το προτείνει εκείνη τότε το κοστολογεί πολύ φθηνά».

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιδιώκει να εκφοβιστική τους πολίτες προβάλλοντας το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος».

«Τώρα, η κυβέρνηση προχωρά διά στόματος του κ. Φλωρίδη και σε εκφοβισμό για τα εθνικά ζητήματα» είπε και εξήγησε ότι μιλά για την «αδιανόητη, εθνικά επικίνδυνη δήλωση ότι αν δεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Αυτά δεν είναι “ αστεία” αλλά κυρίως είναι επικίνδυνα».

Υποστήριξε πως στο θέμα του νόμου Κατρούγκαλου, των «κόκκινων» δανείων, του ιδιωτικού χρέους και της εξωτερικής πολιτικής το κόμμα του Αλεξη Τσίπρα συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία.

Με αφορμή, τέλος, τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις μετεκλογικές συνεργασίες», ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε: «Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για πειράματα. Αν ο κόσμος θέλει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ».