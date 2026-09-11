Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους λογιστές

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου συμμορία που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες στο νησί, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 22 και 25 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ’ εξακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, τα μέλη της συμμορίας φέρονται να ενεργούσαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία και διακριτούς ρόλους. Το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου, άτομο που προσποιούνταν υπάλληλο λογιστικού γραφείου τηλεφώνησε σε πολίτες και κατάφερε, σε δύο περιπτώσεις, να πείσει γυναίκες να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις κατοικίες τους.

Το πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν ήταν ότι τα χρήματα και τα τιμαλφή έπρεπε να καταγραφούν και να μεταφερθούν σε τράπεζα, ώστε δήθεν να μην απολέσουν την αξία τους ή να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου.

Ο 22χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» και παραλάμβανε τα χρήματα και τα κοσμήματα από προκαθορισμένα σημεία έξω από τις κατοικίες των θυμάτων. Ο 25χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του οδηγού του οχήματος που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δύο κατηγορούμενους, ενώ διαπιστώθηκε ότι το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου είχαν αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς από τη Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο.

Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών της Καρπάθου, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.