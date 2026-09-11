MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΕΙΑ

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στους αγιασμούς των πειραματικών του σχολείων

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ευχές για μια καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο, μαζί με συμβουλές και προτροπές προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων που βρίσκονται υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έδωσαν σήμερα κατά τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς 2026-2027, Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής, καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς παραβρέθηκε στον αγιασμό του Πειραματικού Γυμνασίου και του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα, ενώ η Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, καθηγήτρια Σταυρούλα Μαυρογένη παρέστη στον αγιασμό του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου.

Και οι δύο επισήμαναν στους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τους γονείς τους, την αξία της μόρφωσης και τη σημασία της πλούσιας σε εμπειρίες και παραστάσεις σχολικής ζωής, ενώ τόνισαν και τη συμβολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη βελτίωση του επιπέδου των σπουδών, μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Επιπλέον ο κ. Σαμαράς έδωσε έμφαση στην ένταξη του Πειραματικού ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πρώτα 11 δημόσια σχολεία της χώρας, που πλέον θα χορηγούν Διεθνές Απολυτήριο (ΙΒ).

Αγιασμός Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

“Δεν μπορώ να καταστρέψω τον γιο μου”: Ανησυχία για τον Λαβέτσι και την μάχη που δίνει με τους εθισμούς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

90ή ΔΕΘ: Απόψε η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο “Βελλίδειο”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ηράκλειο: Διάσωση 37 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Σαουδική Αραβία: Έκλεισε προσωρινά ο πετρελαιαγωγός Ανατολής-Δύσης λόγω επιθέσεων – Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ακυρώνεται η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 78χρονος αυνανίστηκε μπροστά σε νεαρές στο κέντρο