Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στους αγιασμούς των πειραματικών του σχολείων

Ευχές για μια καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο, μαζί με συμβουλές και προτροπές προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων που βρίσκονται υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έδωσαν σήμερα κατά τον αγιασμό της σχολικής χρονιάς 2026-2027, Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής, καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς παραβρέθηκε στον αγιασμό του Πειραματικού Γυμνασίου και του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβα, ενώ η Αντιπρύτανις Προσωπικού, Φοιτητικής Μέριμνας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, καθηγήτρια Σταυρούλα Μαυρογένη παρέστη στον αγιασμό του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου.

Και οι δύο επισήμαναν στους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και τους γονείς τους, την αξία της μόρφωσης και τη σημασία της πλούσιας σε εμπειρίες και παραστάσεις σχολικής ζωής, ενώ τόνισαν και τη συμβολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη βελτίωση του επιπέδου των σπουδών, μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Επιπλέον ο κ. Σαμαράς έδωσε έμφαση στην ένταξη του Πειραματικού ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πρώτα 11 δημόσια σχολεία της χώρας, που πλέον θα χορηγούν Διεθνές Απολυτήριο (ΙΒ).