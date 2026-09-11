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Γιώργος Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος της οικογένειας ζητά την αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους 2 γιατρούς

Intime
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Την αναβάθμιση της κατηγορίας από τη θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09), ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς».

«H άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Γιώργος Μαζωνάκης Δικηγόρος

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