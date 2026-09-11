Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε πρώην πρόεδρο του Ηρακλή – Δείτε βίντεο

Στην εξιχνίαση της επίθεσης με αθλητικό υπόβαθρο που σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2024 σε βάρος του πρώην προέδρου της ΠΑΕ Ηρακλής, Στράτου Ευγενίου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό.

Το χρονικό της επίθεσης

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της 22ας Ιουλίου 2024 στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ευγενίου, μετά την ολοκλήρωση συνάντησης που είχε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, κατευθύνθηκε προς σημείο επιβίβασης σε ταξί.

Την ώρα που επιβιβαζόταν στο όχημα, τον προσέγγισαν αρχικά 2 με 3 άτομα. Μέσα σε λίγα λεπτά, στο σημείο συγκεντρώθηκε μια ομάδα περίπου 25 έως 30 οπαδών του «Γηραιού», οι οποίοι κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του.

Οι δράστες επιτέθηκαν φραστικά στον πρώην παράγοντα της ομάδας και προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση του οχήματος. Παράλληλα, προκάλεσαν υλικές ζημιές στο ταξί, ιδιοκτησίας της οδηγού, σπάζοντας τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ). Από την επίθεση ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Η αστυνομική έρευνα και οι κατηγορίες

Για τη διακρίβωση της ταυτότητας των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας αξιοποίησαν πληροφορίες, ανέλυσαν συλλεχθέν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και έλαβαν καταθέσεις από τους παθόντες, φτάνοντας έτσι στην ταυτοποίηση των 8 ατόμων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

Διατάραξη κοινής ειρήνης με σαφή αθλητική αναφορά

Παράνομη βία από κοινού με σαφή αθλητική αναφορά

Απειλή με σαφή αθλητική αναφορά

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού με σαφή αθλητική αναφορά

Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η οποία μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των οκτώ ταυτοποιημένων ατόμων.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων συμμετεχόντων στην επίθεση.