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Ένας ιδιαίτερος αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζωνάκη: Με το “Να περνάς” στη νοηματική από τη Σοφία Ρομπόλη – Δείτε βίντεο

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Με έναν συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη﻿ η Σοφία Ρομπόλη, μεταδίδοντας στη νοηματική γλώσσα το «Να περνάς» του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η Σοφία Ρομπόλη ανέλαβε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στη νοηματική, για τον Alpha.

Ντυμένη στα μαύρα και με εμφανή τη συναισθηματική της φόρτιση, η Σοφία Ρομπόλη απέδωσε με ιδιαίτερη προσοχή και πάθος το ρεφρέν τού «Να περνάς».

Κλείνοντας, χαμήλωσε το κεφάλι της, λέγοντας το δικό της «αντίο» στον τραγουδιστή, που πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών.

Δείτε το βίντεο

@alphanews_official

Έναν ιδιαίτερο και βαθιά συγκινητικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε η Σοφία Ρομπόλη στη νοηματική γλώσσα. #news #alphanews

♬ πρωτότυπος ήχος – alphanewsgr

Αυτή, βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που η Σοφία Ρομπόλη ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει τραγούδια στη νοηματική. Την Πρωτοχρονιά του 2025 είχε αποδώσει στη νοηματική ολόκληρο το μουσικό πρόγραμμα, κλέβοντας τις εντυπώσεις, με τους χρήστες των social να την αποθεώνουν.

Γιώργος Μαζωνάκης Σοφία Ρομπόλη

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