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Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου: Απέκλεισε το ενδεχόμενο τριμερούς συνόδου

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τον Καναδά.

Πρόσφατα, οι ειδικοί απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Μόσχα και το Κίεβο με σκοπό να βρεθεί μια λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Στο τέλος του μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε, νομίζω, με την αμερικανική ομάδα στη Νέα Υόρκη», είπε ο Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για μια «συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ».

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος απέκλεισε ταυτόχρονα το ενδεχόμενο κάποιας τριμερούς συνόδου για τον τερματισμό του πολέμου πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών στη Ρωσία. Οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είναι σε συνεχή επαφή, σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος στις συνομιλίες για τα ενεργειακά θέματα και τα σιτηρά στη συνάντησή του με τον Τραμπ.

Οι βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία είναι προγραμματισμένες για τις 20 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ντόναλντ Τραμπ

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