Ο Στίβεν Νάιτ αποκάλυψε ότι το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου για τη νέα ταινία Τζέιμς Μποντ είναι έτοιμο: Πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικό

Με το ενδιαφέρον γύρω από τον Τζέιμς Μποντ να έχει επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στο ποιος θα διαδεχθεί τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007 —κάτι που πολλοί εκτιμούν ότι θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα—μια λεπτομέρεια για την παραγωγή έρχεται στη δημοσιότητα.

Ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να γράψει το σενάριο για την επομένη ταινία αποκάλυψε ότι το πρώτο προσχέδιο έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μιλώντας στον βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό Greatest Hits Radio, και ερωτηθείς αν έχει ολοκληρώσει το πρώτο προσχέδιο του σεναρίου, ο Στίβεν Νάιτ απάντησε: «Κουνάω καταφατικά το κεφάλι μου σιωπηλά».

Ο πολυγραφότατος σεναριογράφος, δημιουργός των «Peaky Blinders», «A Thousand Blows» και «House of Guinness», ο οποίος συμμετείχε επίσης στη συγγραφή του νέου ντοκιμαντέρ για τους Oasis «Don’t Look Back in Anger», χαρακτήρισε τη συγγραφή μιας ταινίας Μποντ ως κάτι «ακόμη μεγαλύτερο από ένα όνειρο ζωής», προσθέτοντας ότι αισθάνεται πως «κάνει το καθήκον του για τον βασιλιά και την πατρίδα αναλαμβάνοντας αυτή την αποστολή».

«Το απολαμβάνω πραγματικά πάρα πολύ. Είναι τιμή που μου το ζήτησαν. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι εκπληκτικό», εξομολογήθηκε.



Πριν από μερικές μέρες, ο Νάιτ φάνηκε να αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει ποιος έχει επιλεγεί για τον ρόλο του Μποντ στην 26η ταινία της σειράς και στο νέο ξεκίνημα του franchise, το οποίο θα σκηνοθετήσει ο Ντενί Βιλνέβ για την Amazon MGM Studios.

Όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4 αν έγραψε την ταινία έχοντας στο μυαλό του τον ηθοποιό που έχει επιλεγεί ή βασιζόμενος περισσότερο σε όσα γνωρίζει για τον ίδιο τον χαρακτήρα, απάντησε: «Είναι λίγο και από τα δύο» για να προσθέσει στη συνέχεια: «Σου κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη όταν ξέρεις ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αλλά πρέπει να γράφεις τον χαρακτήρα και όχι τον ηθοποιό».

Η νέα αυτή πληροφορία έρχεται λίγες ημέρες μετά τον ισχυρισμό του Γκάρι Όλντμαν ότι η κρίσιμη απόφαση για το κάστινγκ έχει ήδη ληφθεί. Ο ίδιος είπε ότι ελπίζει ο συμπρωταγωνιστής του στο «Slow Horses», Τζακ Λόουντεν —ο οποίος συγκαταλέγεται στα μεγάλα φαβορί— να είναι εκείνος που θα πάρει τελικά τον ρόλο.

«Έχει ακουστεί ότι ο Τζακ βρίσκεται στη μικρή λίστα. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, έτσι δεν είναι; Γιατί τον έχουν ήδη επιλέξει. Έχουν πάρει την απόφασή τους, απλώς δεν την έχουν ανακοινώσει ακόμη. Οπότε κρατάω τα δάχτυλά μου σταυρωμένα για τον Τζακ», είχε πει ο Όλντμαν σε συνέντευξή του στην καναδική εκπομπή «The Morning Show.

Πηγή: protothema.gr