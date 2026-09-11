Ελληνικό Μετρό: Ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος αναλαμβάνει μεταβατικός Πρόεδρος μετά την παραίτηση Χρήστου Καραδήμα

Αλλαγή σκυτάλης πραγματοποιήθηκε στη διοίκηση της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», καθώς καθήκοντα μεταβατικού Προέδρου αναλαμβάνει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης που υπέβαλε ο μέχρι πρότινος Πρόεδρος της εταιρείας, Χρήστος Καραδήμας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Η παραίτησή του έγινε αποδεκτή κατά τη διάρκεια της σημερινής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Οι δύο Υπουργοί ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Καραδήμα για την προσφορά του και την εποικοδομητική συνεργασία που είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του.

Το προφίλ του νέου μεταβατικού Προέδρου

Ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος είναι καταξιωμένος οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε ζητήματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και σχεδιασμού δημόσιων πολιτικών.

Παράλληλα, διαθέτει εκτεταμένη διοικητική εμπειρία σε καίριους οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Μέχρι την ανάληψη των νέων του καθηκόντων στην «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», κατείχε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).