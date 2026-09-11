Δ. Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας συνεχίζοντας την επίσκεψή του στη Φθιώτιδα συναντήθηκε, σήμερα, με αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής, στην Αταλάντη. Τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν ο Κώστας Μπασδέκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, γραμματέας της ΤΕ Φθιώτιδας του ΚΚΕ.

Ο Χρήστος Λιγδής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αταλάντης και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, ανοίγοντας τη συζήτηση, αναφέρθηκε στις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που έβαζαν στο επίκεντρο ζητήματα όπως το να μπορούν οι αγρότες να παράξουν, να μπορούν να επιβιώσουν, να ζήσουν την οικογένειά τους για να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, αυτοί και οι οικογένειές τους.

Σημείωσε ότι η κατάσταση σήμερα είναι ακόμα χειρότερη, ενώ αναφερόμενος στις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην ΔΕΘ τόνισε ότι «το μόνο που μπορούν να εγγυηθούν είναι ότι δεν πρόκειται να δώσουν λύσεις στα δικά μας αιτήματα, δηλαδή εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, λύση που θα διασφαλίζει την κτηνοτροφική παραγωγή με συγκεκριμένα μέτρα, εμβολιασμούς κ.ά».

Υπογράμμισε πως το τελευταίο διάστημα «εκτυλίσσεται μία φάμπρικα διώξεων» σε βάρος των αγροτών, που ουσιαστικά τους λένε ότι «πρέπει να συνηθίσουν με αυτά που συμβαίνουν και να καθίσουν στ’ αυγά τους» και κάλεσε όλα τα κόμματα να πάρουν θέση έτσι ώστε να μην ποινικοποιούνται οι αγώνες των αγροτών.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν αναφορές στο κόστος παραγωγής, στα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, «όπου μέσα από την εμπειρία αναδείχθηκε η ανεπάρκειά τους», καθώς και για τις πολιτικές εξελίξεις κ.λπ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παίρνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στους αγώνες των βιοπαλαιστών αγροτών τονίζοντας την «πολύ δύσκολη κατάσταση για την ελληνική αγροτιά η οποία δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα όλες τις τελευταίες δεκαετίες με αποκορύφωμα τα τελευταία χρόνια». Πρόσθεσε δε ότι ο αγώνας της αγροτιάς «είναι δίκαιος, για δίκαια αιτήματα, για τη ζωή την δική μας και των παιδιών μας και δεν μπορεί να ποινικοποιείται».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή για να σταματήσουν οι διώξεις των αγωνιζόμενων αγροτών.

«Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των αγροτών, γιατί εργατιά, αγροτιά, μια φωνή, μια γροθιά. Μόνο έτσι με αυτήν τη συμμαχία μπορούμε να προχωρήσουμε», τόνισε ο Δ. Κουτσούμπας και συνέχισε αναφερόμενος στο τεράστιο κόστος παραγωγής για τους αγρότες και στις αιτίες του και μεταξύ άλλων, επσήμανε: «δεν μπορεί άλλο αυτή η κατάσταση να ζει η αγροτιά για να θησαυρίζει ο μεσάζοντας, ο μεγαλέμπορας, ο βιομήχανος, ο τραπεζίτης, γιατί για αυτούς δουλεύουν. Τους παίρνουν κοψοχρονιά την παραγωγή και την πουλάνε πανάκριβα μετά».

Μίλησε, ακόμα, για την έλλειψη υποδομών και την μη αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% για όλες τις καταστροφές «όπως διεκδικούμε, όπως διεκδικεί και το αγροτικό κίνημα», καθώς και για τα φορολογικά βάρη «με τα οποία φορτώνονται οι αγρότες».

«Δεξιά και αριστερά λένε διάφορες εξαγγελίες, για δήθεν επιδοτήσεις, αλλά στην ουσία δεν έχουν το αφορολόγητο, όπως έχει για παράδειγμα ο εφοπλιστής, όπως θα έχουν τώρα αφορολόγητο και οι, όπως τους λένε, στρατηγικοί επενδυτές. Και μάλιστα με συνταγματική αναθεώρηση, με τη βούλα του συντάγματος» σημείωσε.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφερόμενος στην πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, την οποία παρουσίασε στο Βελλίδειο στο πλαίσιο της ΔΕΘ, μίλησε και για τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ για την αγροτική παραγωγή, τονίζοντας: «Ο αγρότης εκτός από εγγυημένες τιμές, χαμηλό κόστος παραγωγής, προστασία από φυσικές καταστροφές, από ζωονόσους κλπ, για να ζήσει στον τόπο του πρέπει να έχει και δωρεάν δημόσια παιδεία, αναβαθμισμένο κέντρο υγείας, αθλητισμό και πολιτισμό, τα οποία έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους, να τα σχεδιάζει επιστημονικά και να τα χρηματοδοτεί.

«Η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ λέει ότι η αγροτιά στη δική μας διακυβέρνηση, αν ο λαός αποφασίσει ότι πρέπει να βγει στο προσκήνιο και να μας δώσει την εξουσία, τη διακυβέρνηση του τόπου, θα είναι στο πλάι της κοινωνικοποιημένης βιομηχανίας που θα ανήκει σε όλους, θα ανήκει σε όλη την κοινωνία γιατί θα ‘ναι εργατικό, αγροτικό αυτό το κράτος, δεν θα ‘ναι κράτος των λίγων, των ολιγαρχών του πλούτου, των μονοπωλίων. Θα υπάρχει ο εθελοντικός παραγωγικός συνεταιρισμός, ο οποίος θα συνδυάζεται με τη βιομηχανία και με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας προς το συμφέρον των λαϊκών αναγκών και όχι των συμφερόντων των λίγων» είπε.

Σημείωσε ότι «θα φύγουν από τη μέση όλοι αυτοί που ξεζουμίζουν τον αγρότη» ενώ αναφέρθηκε και στον αναβαθμισμένο ρόλο των παραγωγικών αγροτικών συνεταιρισμών, στις εξαγωγές που θα μπορεί να κάνει αυτό το εργατικό κράτος με ισότιμες συνεργασίες με άλλες χώρες, καθώς και στην προστασία των αγροτών από φυσικές καταστροφές με ευθύνη του κράτους.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές, τονίζοντας: «Ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε να ανοίξουμε αυτό τον δρόμο. Και επειδή θα πάμε και σε εκλογές, αλλά δε λύνουν οι εκλογές το πρόβλημα, θα έχουμε και μεγάλους αγώνες, όλοι μαζί, ενωμένοι χέρι-χέρι να ανοίξουμε αυτό τον δρόμο».

«Να ενισχύσετε το ΚΚΕ να του δώσετε τέτοια δύναμη, η οποία ούτε παζαρεύεται δεξιά και αριστερά, ούτε μεταλλάσσεται, ούτε αλλάζει όπως κάνουν οι άλλοι. Δείτε πόσα κόμματα ήρθαν και απήλθαν» σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στους αλληλοσπαραγμούς τόσο στην «αριστερή πολυκατοικία», όσο και στη «δεξιά πολυκατοικία».

«Και απ’ την άλλη μεριά, απέναντι σε όλους αυτούς, απέναντι σε όλο αυτό το συνονθύλευμα που έχουν εγκληματήσει σε αυτή τη χώρα με τις πολιτικές τους, υπάρχει το ΚΚΕ, που και με σταθερότητα στις θέσεις του, με συνέπεια, με ανιδιοτέλεια, με εντιμότητα παλεύει αυτά τα ζητήματα και βρίσκεται μπροστά. Αυτά να σκεφτείτε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, αλλά κυρίως να συναντηθούμε εδώ στους δρόμους του αγώνα, στην καθημερινότητα για να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε από σήμερα το ευτυχισμένο μέλλον και για την περιοχή της Λοκρίδας, για τη Φθιώτιδα, για τη Στερεά αλλά και για όλη την πατρίδα μας» είπε καταλήγοντας ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ