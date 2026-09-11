Σελίν Ντιόν: Επιστρέφει στη σκηνή μετά από έξι χρόνια – Η μεγάλη συναυλία στο Παρίσι

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή το Σάββατο για την πρώτη της μεγάλη συναυλία τα τελευταία έξι χρόνια, εγκαινιάζοντας μια σειρά sold-out εμφανίσεων στο Παρίσι, μετά τη μάχη της με μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που είχε αναγκάσει την Καναδή τραγουδίστρια να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Μία από τις μουσικές καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, η Σελίν Ντιόν αναμένεται να δώσει μια σειρά 26 συναυλιών τους επόμενους οκτώ μήνες.

Το 2022, η ίδια είχε ανακοινώσει πως έπασχε από το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου (stiff person syndrome), μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς, και έκτοτε αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε μόνο μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, όπου τραγούδησε Εντίθ Πιαφ από τον Πύργο του Άιφελ, φορώντας μια αστραφτερή δημιουργία του Dior.

Οι συναυλίες που θα δώσει σε στάδιο της Ναντέρ, ένα προάστιο του Παρισιού, ανακοινώθηκαν στα 58α γενέθλιά της τον Μάρτιο και αναμένεται να προσελκύσουν θαυμαστές της από ολόκληρο τον κόσμο.

Από την άφιξή της στο Παρίσι για δύο εβδομάδες προετοιμασιών, οι θαυμαστές της περιμένουν για ώρες έξω από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει στο Παρίσι τραγουδώντας κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με τη συνοδεία που και που της ίδιας της Ντιόν.

«Με έκανε να ονειρεύομαι ολόκληρη τη ζωή μου και θέλω να την ευχαριστήσω», δήλωσε η 38χρονη Κριστίνα Πιερτζεντίλι, η οποία ταξίδεψε από την Ιταλία, έξω από το ξενοδοχείο Royal Monceau, όπου ελπίζει να συναντήσει την τραγουδίστρια.

Το Παρίσι προετοιμάζεται πυρετωδώς. Ο σταθμός του μετρό στο στάδιο της συναυλίας έχει διακοσμηθεί με ορισμένους από τους γνωστότερους στίχους της. Κατάστημα προσωρινής πώλησης αναμνηστικών ειδών λειτουργεί στο πολυτελές πολυκατάστημα Galeries Lafayette, ενώ το Δημαρχείο αναμένει χιλιάδες κόσμου σε μια τεράστια εκδήλωση καραόκε απόψε.

«Είναι το δεύτερο σπίτι μου», είχε δηλώσει η Σελίν Ντιόν σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή της στη Γαλλία την 28η Αυγούστου.

«Είναι η καλύτερη, το είδωλό μου», είπε η 42χρονη Ολρί Σαμπρόλ καθώς περιμένει την τραγουδίστρια έξω από το ξενοδοχείο της.

«Είναι μια αγωνίστρια. Το απέδειξε αυτό σε εμάς και η επιστροφή της είναι μαγική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ