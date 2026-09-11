Θεσσαλονίκη: Χωρίς τον Ροναλντίνιο η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Χωρίς τον πρώην Βραζιλιάνο “μάγο” των γηπέδων, Ροναλντίνιο, θα πραγματοποιηθεί η αυριανή μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής “Galaxias Live Productions”, ο Βραζιλιάνος σταρ του ποδοσφαίρου δεν θα δώσει το παρών στη μεγάλη συναυλία λόγω ενός εκτάκτου προσωπικού του θέματος.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία παραγωγής, η επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά όπως ακριβώς έχει προγραμματιστεί, δηλαδή με όλους τους καλλιτέχνες και συντελεστές, το Σάββατο (12/09) στις 20:00 με ελεύθερη είσοδο.

Δείτε την ανακοίνωση: