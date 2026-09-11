Ανακαλείται παρτίδα βρεφικής τροφής – Διατέθηκε σε καταστήματα LIDL

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας βρεφικής τροφής προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), καθώς διαπιστώθηκε παρουσία αφλατοξίνης Β1 σε συγκέντρωση υψηλότερη από τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια.

Η ανάκληση αφορά τον αριθμό παρτίδας 14 L156 D της βρεφικής τροφής με ονομασία πώλησης «Bio/Organic Apple-Peach-Mango, 6+ months» και εμπορική ονομασία LUPILU, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Παραγωγός του προϊόντος είναι η ιταλική εταιρεία Dolomiti Fruits Production Srl, ενώ στην Ελλάδα διατέθηκε μέσω καταστημάτων της LIDL HELLAS & SIA O.E.

Τι έδειξε ο έλεγχος

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, η παρουσία της αφλατοξίνης Β1 εντοπίστηκε σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/915.

Το εύρημα προέκυψε έπειτα από αυτοέλεγχο της γερμανικής εταιρείας.

Για την υπόθεση είχε προηγηθεί επείγουσα ενημέρωση του ΕΦΕΤ στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), με Alert notification 2026.7892.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 ακολούθησε και η σχετική ενημέρωση της LIDL HELLAS προς τον ΕΟΦ.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η απόφαση του ΕΟΦ εκδόθηκε για την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης που είχε ήδη κινήσει η παραγωγός εταιρεία και η διαδικασία φτάνει έως το επίπεδο του καταναλωτή.

Όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται:

να μην το χρησιμοποιήσουν

να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.

Η LIDL HELLAS υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον ΕΟΦ μόλις ολοκληρωθεί η ανάκληση, ενώ τα σχετικά παραστατικά θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να είναι διαθέσιμα στον Οργανισμό εφόσον ζητηθούν.

Τι είναι η αφλατοξίνη Β1

Η αφλατοξίνη Β1 είναι μια τοξική ουσία που παράγεται από ορισμένους μύκητες, κυρίως του γένους Aspergillus, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν σε τρόφιμα και πρώτες ύλες όταν υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Θεωρείται η πιο τοξική από τις αφλατοξίνες και η μακροχρόνια έκθεση σε υψηλά επίπεδα έχει συνδεθεί κυρίως με βλάβες στο ήπαρ και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος. Γι’ αυτό η ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει πολύ αυστηρά ανώτατα όρια, ιδιαίτερα στα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά.

Η απόφαση του ΕΟΦ

Την ανάκληση του αριθμού παρτίδας 14 L156 D της βρεφικής τροφής με ονομασία πώλησης «Bio/Organic Apple-Peach-Mango, 6+ months» και εμπορική ονομασία «LUPILU», για την οποία διαπιστώθηκε η παρουσία αφλατοξίνης Β1 σε συγκέντρωση που υπερβαίνει τα ανώτατα νομοθετικά επιτρεπτά όρια Καν. (ΕE) 2023/915, έπειτα από αυτοέλεγχο της γερμανικής εταιρείας.

Το εμπλεκόμενο προϊόν διακινήθηκε από την ιταλική επιχείρηση «Dolomiti Fruits Production Srl » στην Ελλάδα σε καταστήματα της επιχείρησης «LIDL HELLAS & SIA O.E. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης της παραγωγού εταιρείας της παραγωγού εταιρείας και εκτείνεται μέχρι το επίπεδο του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει το ανακαλούμενο προϊόν, καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για αντικατάσταση 2. Η εταιρεία LIDL HELLAS οφείλει να ενημερώσει τον ΕΟΦ άμεσα με την ολοκλήρωση της ανάκλησης. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.