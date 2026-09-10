Κωνσταντίνος Γκιουλέκας: Σε σχολεία της Θεσσαλονίκης για το πρώτο κουδούνι o Υφ. Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης

Σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Ο Κ. Γκιουλέκας θα παραστεί στις τελετές αγιασμού και θα συναντηθεί με μαθητές, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, ενώνοντας τις ευχές του για μια δημιουργική σχολική χρονιά.

Η πρώτη στάση του Υφυπουργού είναι στις 9 π.μ. στο 19ο Γυμνάσιο και Λύκειο Θεσσαλονίκης ενώ στις 10 π.μ. θα βρεθεί στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Στις 11:30 το πρόγραμμα συνεχίζεται στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Φιλιππουπόλεως και στις 19:30 θα παρευρεθεί στο Νυχτερινό ΕΠΑΛ Ευόσμου.