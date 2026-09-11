Τράβις Κέλσι για την Τέιλορ Σουίφτ: Το να την παντρευτώ ήταν κάτι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσα να ονειρευτώ

Ως κάτι που ξεπέρασε κάθε προσδοκία του περιέγραψε ο Τράβις Κέλσι τον γάμο του με την Τέιλορ Σουίφτ, λέγοντας χαρακτητριστικά ότι το να την παντρευτεί ήταν «πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να έχω ονειρευτεί».

Ο 36χρονος Κέλσι και ο quarterback των Chiefs, Πάτρικ Μαχόουμς, παραχώρησαν συνέντευξη στον παρουσιαστή του ESPN Κρις Μπέρμαν, η οποία πρόκειται να προβληθεί τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σε απόσπασμα που προβλήθηκε στο ESPN την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ο Μπέρμαν ρώτησε τον Κέλσι: «Άκουσα ότι παντρεύτηκες. Είναι αλήθεια;», με εκείον να απαντά: «Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια», πριν αστειευτεί με τον Μπέρμαν λέγοντάς του: «Δεν σε είδα κι εσένα εκεί;».

Συνεχίζοντας, εξομολογήθηκε ότι δεν μπορούσε ούτε να ονειρευτεί πως θα παντρευόντουσαν: «Ήταν η καλύτερη βραδιά της ζωής μου. Το να παντρευτώ την Τέιλορ ήταν κάτι πολύ περισσότερο απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να έχω ονειρευτεί, λόγω όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί και της αγάπης που, ξέρεις, υπήρχε παντού στην ατμόσφαιρα».



Η Σουίφτ και ο Κέλσι παντρεύτηκαν στις 3 Ιουλίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το ζευγάρι προσκάλεσε σχεδόν 1.000 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων πολλοί συμπαίκτες του Κέλσι στους Chiefs Στο επεισόδιο «New Heights», στις αρχές του μήνα, ο Τράβις Κέλσι είχε χαρακτηρίσει τη μεγάλη ημέρα του ζευγαριού «μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Ο Κέλσι είχε εξομολογηθεί επίσης ότι ο ίδιος και η Σουίφτ ένιωσαν μεγάλη ευγνωμοσύνη για όσους βρέθηκαν στον γάμο τους και ότι χάρηκαν που είχαν κοντά τους αγαπημένα πρόσωπα και διασκέδασαν πολύ, ενώ είχε χαρακτηρίσει τη βραδιά πραγματικά μαγική.

«Η Τέιλορ κι εγώ είμαστε τόσο ευγνώμονες σε όλους όσοι ήρθαν, από τη στιγμή των όρκων μέχρι το ότι είδαμε όλους τους ανθρώπους μας και το πόσο πολύ διασκεδάσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Και το να ακούμε μετά όλα αυτά να μας μεταφέρονται μέσα από τις ιστορίες που έλεγε ο καθένας για εκείνη τη νύχτα… Ήταν πραγματικά μαγικό», είχε εκμυστηρευτεί.

Πηγή: protothema.gr