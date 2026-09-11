Με ΠΑΟΚ και Άρη η 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας – Οι ώρες των αγώνων

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου, με συνολικά έξι αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, σε ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, στις 16:45, ο Άρης θα υποδεχθεί τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η αγωνιστική δράση ξεκινά την Τετάρτη στις 15:00 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου-Αστέρας AKTOR, ενώ στις 17:45 η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής θα πέσει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με δύο αναμετρήσεις. Στις 16:30 η Καλαμάτα θα υποδεχθεί την ΑΕΛ στο γήπεδο της Νεάπολης Νικαίας, ενώ στις 17:45 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.

Το ματς της Ένωσης είχε κληρωθεί για τη 2η αγωνιστική, αλλά μετατέθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «κιτρινόμαυρων».

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

15:00: Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR («Παντελής Μαγουλάς», ΣΚΑΪ Hybrid)

16:45: Άρης – Μαρκό («Κλεάνθης Βικελίδης», ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: Κηφισιά – Παναθηναϊκός («Απόστολος Νικολαΐδης», ΣΚΑΪ)

20:00: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, OPEN)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30: Καλαμάτα – ΑΕΛ (Γήπεδο Νεάπολης Νικαίας, ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (Allwyn Arena, ΣΚΑΪ)