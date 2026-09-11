MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με ΠΑΟΚ και Άρη η 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας – Οι ώρες των αγώνων

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου, με συνολικά έξι αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, σε ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, στις 16:45, ο Άρης θα υποδεχθεί τη Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η αγωνιστική δράση ξεκινά την Τετάρτη στις 15:00 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου-Αστέρας AKTOR, ενώ στις 17:45 η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η αυλαία της 3ης αγωνιστικής θα πέσει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, με δύο αναμετρήσεις. Στις 16:30 η Καλαμάτα θα υποδεχθεί την ΑΕΛ στο γήπεδο της Νεάπολης Νικαίας, ενώ στις 17:45 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό.

Το ματς της Ένωσης είχε κληρωθεί για τη 2η αγωνιστική, αλλά μετατέθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των «κιτρινόμαυρων».

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

15:00: Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR («Παντελής Μαγουλάς», ΣΚΑΪ Hybrid)

16:45: Άρης – Μαρκό («Κλεάνθης Βικελίδης», ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: Κηφισιά – Παναθηναϊκός («Απόστολος Νικολαΐδης», ΣΚΑΪ)

20:00: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ (Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, OPEN)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

16:30: Καλαμάτα – ΑΕΛ (Γήπεδο Νεάπολης Νικαίας, ΣΚΑΪ Hybrid)

17:45: ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (Allwyn Arena, ΣΚΑΪ)

Άρης Κύπελλο Ελλάδας ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Σύλβια Δεληκούρα: Δεν αισθάνομαι ποτέ ότι “είμαι κάποια” ή ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: “Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ”, “γι’ αυτό μαχόμαστε σήμερα”

MARKET 21 ώρες πριν

Τρεις μέρες, τέσσερις DJs και ένας “Αέρας” που επιστρέφει δυνατά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δ. Κουτσούμπας: Είμαστε στο πλευρό της αγροτιάς, ο αγώνας της είναι δίκαιος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Κυρ. Μητσοτάκης σε Ρω και Στρογγύλη: Επίσκεψη στα ακριτικά φυλάκια και μήνυμα στήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Συντετριμμένος ο πατέρας του Μαζωνάκη: “Πρέπει να μπουν φυλακή οι γιατροί και να μην ξαναβγούν ποτέ – Ποιος θα μου φέρει πίσω το παιδί;”