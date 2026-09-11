MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραυματισμός δύο νεαρών πεζοπόρων στη Σαμοθράκη

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Έναν 26χρονο και μία 24χρονη -οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή των Θέρμων Σαμοθράκης-εντόπισαν και μετέφεραν πυροσβέστες σε ασφαλές σημείο απ’ όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το ατύχημα των δύο νεαρών πεζοπόρων περίπου στις 15.00 και στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης.

Σαμοθράκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ψέριμος: Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Νεκρός 72χρονος μετά από πτώση από μπαλκόνι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 43χρονος το “σανίδωσε” στην ΠΑΘΕ – Έτρεχε με 188 χλμ/ώρα – Δείτε φωτο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Γαλλία: Τρένο με 180 επιβάτες εκτροχιάστηκε στη Νορμανδία – Ανατράπηκε βαγόνι, 20 τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Μαρινάκης: Ο Κουτεντάκης αποκάλυψε την εξαπάτηση από τον Τσίπρα – Τα 7,5 δισ. είναι ετήσιες δαπάνες, όχι τετραετίας

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Πάμελα Άντερσον: Με εφαρμοστό φόρεμα που είχε την πλάτη έξω και τολμηρό σκίσιμο στη Νέα Υόρκη