Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: “Ραγίζει” καρδιές η ανάρτηση της μητέρας του Παντελή Παντελίδη με τους τραγουδιστές

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη κι ο θάνατός του διερευνάται ακόμα, ενώ το πανελλήνιο είναι ακόμα σοκαρισμένο από την τραγική είδηση. Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη, Αθηνά Παντελίδου, που επίσης έφυγε αιφνίδια και με τραγικό τρόπο από τη ζωή, έκανε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος τις τελευταίες μέρες «αποχαιρετά» τον Γιώργο Μαζωνάκη δημοσίως μέσω αναρτήσεων στα social media. Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη την Παρασκευή (11.09.2026) ανέβασε μία κοινή φωτογραφία των δύο αδικοχαμένων καλλιτεχνών και πρόσθεσε μία κόκκινη καρδιά. Με τον τρόπο αυτόν η Αθηνά Παντελίδου είπε το δικό της «αντίο» στον σταρ του λαϊκού τραγουδιού.

Ο Γιώργος Μαζωνάκη και ο Παντελής Παντελίδης αν και ανήκαν σε άλλες γενιές, εκπροσωπούσαν με επιτυχία το λαϊκό τραγούδι και ήταν πολύ αγαπητοί στο κοινό. Παράλληλα μεταξύ τους υπήρχε εκτίμηση και αλληλοσεβασμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Παντελής Παντελίδης είχαν κάνει ένα ντουέτο στο Fantasia το 2014 που είχε αφήσει ιστορία στους φανατικούς θαυμαστές τους.

Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δώσει το μικρόφωνο στον Παντελή Παντελίδη και είχαν ερμηνεύσει μαζί το κομμάτι, «Λιώμα σε γκρεμό».