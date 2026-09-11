Βίντεο σοκ στα Χανιά: Ανήλικες ξυλοκοπούν άγρια μια κοπέλα – Μαθητές καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στα Χανιά.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό μιας ανήλικης κοπέλας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το σοβαρό περιστατικό ανέδειξε το τοπικό μέσο zarpanews.gr, σύμφωνα με το οποίο νεαρές κοπέλες επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα σε μια ανήλικη, μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι, όπως φαίνεται στο βίντεο, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν σπεύδει να σταματήσει τη συμπλοκή. Αντίθετα, αρκετοί μαθητές σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα και καταγράφουν το περιστατικό, σαν να πρόκειται για θέαμα.

Την ώρα της επίθεσης ακούγεται μάλιστα κάποιος να λέει «μπουκέτο», ενώ η κατάσταση παίρνει ακόμη πιο άγρια τροπή όταν, προς το τέλος, ένα ακόμη κορίτσι πλησιάζει και χτυπάει με κλωτσιά την ανήλικη που βρίσκεται στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο