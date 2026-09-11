MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βίντεο σοκ στα Χανιά: Ανήλικες ξυλοκοπούν άγρια μια κοπέλα – Μαθητές καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στα Χανιά.

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τον άγριο ξυλοδαρμό μιας ανήλικης κοπέλας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το σοβαρό περιστατικό ανέδειξε το τοπικό μέσο zarpanews.gr, σύμφωνα με το οποίο νεαρές κοπέλες επιτέθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα σε μια ανήλικη, μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών.

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι, όπως φαίνεται στο βίντεο, κανείς από τους παρευρισκόμενους δεν σπεύδει να σταματήσει τη συμπλοκή. Αντίθετα, αρκετοί μαθητές σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα και καταγράφουν το περιστατικό, σαν να πρόκειται για θέαμα.

Την ώρα της επίθεσης ακούγεται μάλιστα κάποιος να λέει «μπουκέτο», ενώ η κατάσταση παίρνει ακόμη πιο άγρια τροπή όταν, προς το τέλος, ένα ακόμη κορίτσι πλησιάζει και χτυπάει με κλωτσιά την ανήλικη που βρίσκεται στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο

Βία ανηλίκων Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Σέρρες: Βαρυποινίτης ο 41χρονος που απέδρασε κινηματογραφικά – Είχε συλληφθεί για πυροβολισμούς στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Ψέριμος: Με 6 μαθητές έγινε ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Τραμπ για 11η Σεπτεμβρίου: “Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ”, “γι’ αυτό μαχόμαστε σήμερα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τραγωδία στην Κρήτη: 55χρονος παρέσυρε κατά λάθος με το αγροτικό την 87χρονη μητέρα του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

“Ο Μαζωνάκης ήταν για μιάμιση ώρα χωρίς τις αισθήσεις του πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ”, λέει ο δικηγόρος του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Σιμόν Μπάνζα έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει