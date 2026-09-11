90ή ΔΕΘ: Μαθήματα ζωής από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό – Πρώτες Βοήθειες για ανθρώπους και… τετράποδα – Εικόνες και βίντεο

Μια ιδιαίτερα σημαντική, ανοιχτή και διαδραστική δράση για μικρούς και μεγάλους πραγματοποιούν το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ) και η ΕΡΤ3, στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση φιλοξενείται στο «Κύτταρο» της ΕΡΤ3, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες σε μια στιγμή ανάγκης.

Βασικές δεξιότητες που σώζουν ζωές

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτές και στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εκπαιδεύουν το κοινό στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη, στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), καθώς και στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσελκύει και η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες για σκύλους.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο διασώστης και εκπαιδευτής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει μία παρουσίαση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ενήλικα, παιδί, βρέφος), αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή και για τον τετράποδο φίλο μας την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σκύλου, έτσι ώστε ο πρώτος επιλαμβανόμενος σε ένα έκτακτο περιστατικό σε έναν άνθρωπο που έχει καταρρεύσει να ξέρει ποια είναι τα πρώτα βήματα τα οποία θα τον βοηθήσουν ή να αντιστρέψει την υπάρχουσα κατάσταση μέχρι να καταφτάσουν οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης, το ΕΚΑΒ, για να τον πάει στο νοσοκομείο».

Ενημέρωση, εθελοντισμός και δράσεις για παιδιά

Παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση, στο περίπτερο πραγματοποιούνται ενημερώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων, την προετοιμασία απέναντι σε φυσικές καταστροφές, την ψυχική υγεία, την κοινωνική φροντίδα και την αξία του εθελοντισμού.

Για τους μικρούς επισκέπτες έχουν διαμορφωθεί ειδικές δραστηριότητες με ψυχοκινητικά παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια και αναμνηστικά δώρα.

Η διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του ΕΕΣ, Δέσποινα Φιλιππιδάκη, σημείωσε: «Σήμερα εδώ ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο της ΔΕΘ και της παρουσίας του εδώ, παρουσιάζει μια πολυθεματική εκδήλωση με διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά, ενώ μέσα στο περίπτερο της ΕΡΤ υπάρχουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές που εκπαιδεύουν το κοινό πάνω σε βασικές δεξιότητες βασικής υποστήριξης ζωής σε πολίτες αλλά και στα τετράποδα ζώα».

Όταν η γνώση γίνεται πράξη: Παράδειγμα σωτηρίας στο Μετρό

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της ΕΡΤ3 υπογράμμισε τη σημασία της εκπαίδευσης, αποκαλύπτοντας μάλιστα ένα πρόσφατο περιστατικό όπου η γνώση πρώτων βοηθειών έσωσε μια ζωή: «Έχουμε στο περίπτερό μας τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό ο οποίος δίνει αυτές τις πολύτιμες συμβουλές στον κόσμο. Έχουμε εκπαιδευτεί σαν ΕΡΤ. Μάλιστα προχθές ένας συνάδελφός μας έσωσε τη ζωή ενός συμπολίτη μας μέσα στο μετρό. Θέλουμε όλος ο κόσμος να έρθει στο περίπτερό μας».