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Χανιά: Άγρια συμπλοκή ανήλικων κοριτσιών μπροστά σε συνομηλίκους – Το βίντεο που προκαλεί σοκ

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Περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σημειώθηκε στα Χανιά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η συμπλοκή καταγραφόταν με κινητά τηλέφωνα από συνομηλίκους τους.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr, δύο ανήλικες ενεπλάκησαν σε έντονο καβγά, με τη συμπλοκή να εξελίσσεται μπροστά σε άλλα παιδιά που βρίσκονταν στο σημείο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι παρευρισκόμενοι δεν παρενέβησαν προκειμένου να σταματήσουν τον καβγά. Αντίθετα, ορισμένοι κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους, ενώ από το σημείο ακούγονται φωνές και παροτρύνσεις προς τις δύο κοπέλες.

Σε ένα από τα σημεία του βίντεο ακούγεται χαρακτηριστικά η λέξη «μπουκέτο», την ώρα που η ένταση μεταξύ των δύο ανήλικων συνεχίζεται. Στο τέλος του περιστατικού, ένα ακόμη κορίτσι πλησιάζει και κλωτσά μία από τις εμπλεκόμενες.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων, αλλά και τη διάσταση που λαμβάνει όταν τέτοιες σκηνές καταγράφονται και διακινούνται μέσω κινητών τηλεφώνων και social media.

Η παρουσία συνομηλίκων κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, χωρίς άμεση παρέμβαση για τον τερματισμό της, αποτελεί επίσης ένα από τα στοιχεία του περιστατικού που προκαλούν προβληματισμό.

Ελληνική Αστυνομία Χανιά

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