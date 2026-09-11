Θεσσαλονίκη: Έρχεται η 4η Λευκή Νύχτα Ευόσμου με συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την 4η Λευκή Νύχτα Ευόσμου, τη μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς εμπορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής εξωστρέφειας στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 18:00 έως τα μεσάνυχτα, ο Εύοσμος θα φορέσει τα γιορτινά του και θα υποδεχθεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, διασκέδαση, δράσεις, προσφορές, εκπλήξεις και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Έπειτα από τρεις επιτυχημένες διοργανώσεις, η Λευκή Νύχτα επιστρέφει με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική, με στόχο να χαρίσει στην πόλη μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη και να αναδείξει για ακόμη μία φορά τη δυναμική της τοπικής αγοράς.

Η 4η Λευκή Νύχτα Ευόσμου αποτελεί διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου Κορδελιού, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ενώ την επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Open Ways Events & Travel.

Μουσική, διασκέδαση και δράσεις σε όλη την αγορά

Η 4η Λευκή Νύχτα θα μετατρέψει για ακόμη μία φορά τον Εύοσμο σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή. Τα καταστήματα της τοπικής αγοράς θα συμμετέχουν με ειδικές προσφορές, δράσεις και εκπλήξεις, ενώ στους δρόμους της πόλης θα πραγματοποιηθούν street parties, μουσικές δράσεις, DJs, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, καθώς και πολλές δραστηριότητες για παιδιά και οικογένειες.

Δήμος Αναστασιάδης και Emily Lybe στην κεντρική σκηνή

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η μεγάλη κεντρική συναυλία, με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Δήμο Αναστασιάδη, ο οποίος θα ανέβει στη σκηνή μαζί με την Emily Lybe, σε ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό. Η κεντρική συναυλία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της διοργάνωσης να προσφέρει κάθε χρόνο ένα υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Μεγάλη κλήρωση με μοναδικά δώρα

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη κλήρωση, με σημαντικά δώρα για το κοινό. Οι επισκέπτες που θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από τα συμμετέχοντα White Spots θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν λαχνούς και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα, μεταξύ των οποίων ένα iPhone 17e, μία τηλεόραση 55’’, ένα ηλεκτρικό πατίνι, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Η μεγάλη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 00:00 στη σκηνή μπροστά από τον Εμπορικό Σύλλογο, δίνοντας το δικό της ξεχωριστό φινάλε στη μεγάλη βραδιά.

Μια διοργάνωση που ενώνει την αγορά και την πόλη

Η Λευκή Νύχτα Ευόσμου είναι κάτι περισσότερο από μια βραδιά αγορών και ψυχαγωγίας. Είναι μια μεγάλη γιορτή συνεργασίας και εξωστρέφειας, που φέρνει κοντά τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους φορείς, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση και προβολή της τοπικής αγοράς, η τόνωση της εμπορικής κίνησης και η ανάδειξη του Ευόσμου ως ενός δυναμικού εμπορικού, πολιτιστικού και κοινωνικού προορισμού.

Στις 19 Σεπτεμβρίου, ο Εύοσμος γίνεται το σημείο συνάντησης της Θεσσαλονίκης.

Ραντεβού στον Εύοσμο, από τις 18:00 έως τα μεσάνυχτα!

Το αναλυτικό πρόγραμμα, οι δράσεις, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες είναι διαθέσιμα στο https://emsek.gr/lefkinyhta/