Θεσσαλονίκη: Στο απόλυτο οι πληρότητες στα ξενοδοχεία για Ρέμο και ΔΕΘ

“Χρυσό” για την τουριστική αγορά της Θεσσαλονίκης αναμένεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ καθώς η συναυλία του Αντώνη Ρέμου απογειώνει τη ζήτηση.

Η αυξημένη ζήτηση αποτυπώνεται ήδη στις κρατήσεις για την αυριανή ημέρα, καθώς η συναυλία του δημοφιλούς καλλιτέχνη σε συνδυασμό με την ΔΕΘ λειτουργεί ως ένας επιπλέον πόλος έλξης για την πόλη.

Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Δημήτρη Σιμιακό, η μεγάλη αποδοχή που έχει ο Αντώνης Ρέμος στο κοινό συμβάλλει σημαντικά στην αυξημένη επισκεψιμότητα της πόλης, προσελκύοντας επισκέπτες όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό.

“Οι πληρότητες για αύριο στα καταλύματα της Θεσσαλονίκης βρίσκονται στο απόλυτο, δηλαδή κυμαίνονταιαπό 95% έως 100%. Φυσικά, αυτό οφείλεται και στην αποδοχή που έχει ο καλλιτέχνης“, τονίζει ο κ. Σιμιακός μιλώντας στο thestival.gr.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει, το συγκεκριμένο event αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την προβολή της Θεσσαλονίκης, καθώς αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον χιλιάδων επισκεπτών και να δημιουργήσει σημαντική δημοσιότητα για την πόλη.

“Σκεφτείτε μόνο τα social media, τις εικόνες και τα βίντεο που θα ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την περαιτέρω προβολή της Θεσσαλονίκης”, σημειώνει.

Το κοινό που αναμένεται να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον κ. Σιμιακό, προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα, τις βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία επισκεπτών από χώρες της Δυτικής Ευρώπης.