Εκρηκτική βραδιά με τον Ακύλα απόψε στην 90ή ΔΕΘ – Οι ποδοσφαιρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης δίνουν ξεχωριστό “παρών” στην Έκθεση

Η σημερινή ημέρα στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κορυφώνεται με τον πιο δυναμικό τρόπο, καθώς ο Akylas καταλαμβάνει τη σκηνή των Music Events Live.

Απόψε στις 21:30, στη σκηνή στο Τόξο της ΧΑΝΘ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης προσκαλεί το κοινό σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι με ασταμάτητο ρυθμό, τολμηρή pop αισθητική και ανατρεπτική σκηνική ενέργεια.

Χθες η Ελεωνόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε τους θαυμαστές της σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και υπέροχες μελωδίες.

Το κοινό παρακολουθεί τις συναυλίες δωρεάν, με το εισιτήριο της ΔΕΘ.

Παράλληλα, ο πολιτισμός και η ιστορία έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ και ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων με το Hellenic Heritage καθιστά την αρχαία ελληνική τέχνη εμπειρία που αγγίζεται, ακούγεται και βιώνεται. Σε έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο (C08, Stand 17) η αφήγηση του Hellenic Heritage αποκτά ιδιαίτερη διάσταση, φέρνοντας στη ΔΕΘ τον πλούτο της νησιωτικής πολιτιστικής κληρονομιάς των Δωδεκανήσων, με την Κω και τη Ρόδο στο επίκεντρο. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη «Μοντελοθήκη», να ζήσουν ψηφιακές εμπειρίες (Ψηφιακός Ξεναγός, AR εφαρμογές) και να περιηγηθούν στο Hellenic Heritage Shop. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης, ο χώρος φιλοξενεί εκπαιδευτικά εργαστήρια, εμπνευσμένα από τη φύση και την τέχνη της Κω.

Ο παλμός της 90ής ΔΕΘ χτυπά δυνατά και στον αθλητισμό, με τις ποδοσφαιρικές ομάδες της Θεσσαλονίκης να δίνουν το δικό τους, ξεχωριστό «παρών» στην Έκθεση.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ διαθέτει τον δικό του χώρο, με το περίπτερο της ΠΑΕ να είναι διαμορφωμένο στα «ασπρόμαυρα» και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους της ομάδας, με έντονη την παρουσία των συμβόλων και των χρωμάτων του συλλόγου.

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ Άρης περιμένει τους φίλους των «κιτρινόμαυρων» στο περίπτερό της, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον, καθώς ιδιαίτερα μικρά παιδιά και οικογένειες έχουν την ευκαιρία να βρεθούν ακόμη πιο κοντά στον σύλλογο.

Παρούσα και η ΠΑΕ Ηρακλής, με τον Γηραιό να υποδέχεται τους φιλάθλους του στο περίπτερό του, όπου η κυανόλευκη παρουσία συνδυάζεται και φέτος με πολλά events και δράσεις.

Τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει ο Απόλλων Καλαμαριάς στο περίπτερό του στη ΔΕΘ παρουσιάζοντας τη διαχρονική προσφορά του στον αθλητισμό.

Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το event app της ΔΕΘ, που θα τους βοηθήσει να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στη φετινή διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από το πρόγραμμα εκδηλώσεων μπορείτε να επισκέπτεστε την ακόλουθη διεύθυνση: https://www.thessalonikifair.gr/el/short-edition-program