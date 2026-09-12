Βόρεια Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων μετά τα γυμνάσια ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Ν. Κορέας

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις «πολλαπλών» βαλλιστικών πυραύλων, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός της Νότιας Κορέας, μια ημέρα μετά την ολοκλήρωση των κοινών γυμνασίων των ενόπλων δυνάμεων της Σεούλ, της Ουάσιγκτον και του Τόκιο, τις οποίες καταδίκασε σθεναρά η Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας, εντοπίστηκε περί τις 05:20 (τοπική ώρα· χθες Παρασκευή στις 23:20 ώρα Ελλάδας) η εκτόξευση «πολλαπλών βαλλιστικών πυραύλων βραχέος βεληνεκούς από την κατεύθυνση της Γουονσάν» (ανατολικά) προς την κατεύθυνση της Ανατολικής θάλασσας, ή κατά το Τόκιο της θάλασσας της Ιαπωνίας.

Πληροφορίες και δεδομένα που συγκέντρωσαν η Σεούλ και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαβιβάστηκαν στις ιαπωνικές αρχές, κατά την ίδια πηγή.

Η Πιονγκγιάνγκ, που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, εκτόξευσε κάπου δέκα βαλλιστικούς πυραύλους προς την κατεύθυνση της Ανατολικής θάλασσας τον Αύγουστο, ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως λογαριάζει να συναντηθεί με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει αντιδράσει.

Οι εκτοξεύσεις έγιναν έπειτα από συντομευμένη εκδοχή των ετήσιων κοινών στρατιωτικών γυμνασίων της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ, καθώς ο κ. Τραμπ έδωσε την τελευταία στιγμή διαταγή να μειωθεί η έκτασή τους.

Ο αμερικανός πρόεδρος κατέλαβε εξαπίνης τη Σεούλ, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τα κοινά γυμνάσια ιδιαίτερα «δαπανηρά» και κρίνοντας πως στέλνουν «μήνυμα εντελώς ανάρμοστο και εχθρικό» στη Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία αφότου ανέλαβε ξανά «πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ» δεν είναι «απειλητική», αντίθετα επιδεικνύει «σεβασμό», όπως υποστήριξε μέσω Truth Social.

Αυτή τη φορά, οι πυραυλικές δοκιμές έγιναν αφού η Νότια Κορέα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία διεξήγαγαν, από τη Δευτέρα μέχρι χθες Παρασκευή, τις ασκήσεις που έχουν βαφτιστεί Freedom Edge, σε διεθνή ύδατα ανατολικά και νότια της νοτιοκορεατικής νήσου Τσέτσου.

Στα τέλη Αυγούστου, η Βόρεια Κορέα –η οποία από τεχνική σκοπιά παραμένει σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Νότια από τα χρόνια του 1950– κατήγγειλε τα ναυτικά γυμνάσια, που η Σεούλ χαρακτήρισε «αμυντικής» φύσης, βλέποντας «απειλή» για την ίδια και για την περιφέρεια.

Η Πιονγκγιάνγκ καταδικάζει πάγια τα κοινά γυμνάσια των αμερικανικών και των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων, που θεωρεί πρόβες εισβολής στο έδαφός της, και προχωρά συχνά σε οπλικές δοκιμές είτε προτού ή αφού διεξαχθούν.

Η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει βαριές διεθνείς κυρώσεις δυνάμει αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα εξοπλιστικά προγράμματά της, τόσο για αυτό που οδήγησε στην ανάπτυξη του πυρηνικού οπλοστασίου της, όσο και αυτό για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων διηπειρωτικών.