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Ντίνος Σιωμόπουλος: Κάνω τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά, δεν περίμενα ότι θα με επηρεάσει τόσο πολύ ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη

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THESTIVAL TEAM

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Με την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ασχολήθηκε η εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» σήμερα το πρωί.

Ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα, με τις εξελίξεις στη μυστηριώδη υπόθεση να διαδέχονται η μία την άλλη, εξέφρασαν το σοκ και τη λύπη τους για τον χαμό του ανατρεπτικού καλλιτέχνη.

«Δεν το περίμενα ότι θα με επηρεάσει τόσο», παραδέχθηκε ο δημοσιογράφος και συμπλήρωσε: «Είναι από τις λίγες φορές -το ομολογώ και δημοσίως- που κάνω τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά και έχω επηρεαστεί ψυχολογικά με αυτή την απώλεια».

«Εγώ έχω την αίσθηση ότι ζει ακόμα, διότι μέσα από το πλούσιο τραγούδι και τις εμφανίσεις του, μέσα απ’ όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, δεν το ‘χω συνειδητοποιήσει», τόνισε από την πλευρά της η Στέλλα Γκαντώνα.

«Ήταν από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, παιδί Δυτικών Προαστίων, όπως είμαι κι εγώ. Ένα παιδί που έχει εκφράσει από την πρώτη στιγμή τις ανησυχίες του, δεν έχει κρύψει τίποτα, δεν μασούσε τα λόγια του και δυστυχώς δεν είναι μαζί μας από εγκληματική ενέργεια; Ερωτηματικό, δεν ξέρω», σχολίασε ο Ντίνος Σιωμόπουλος.

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