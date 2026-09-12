Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή σε τροχαίο 19χρονη οδηγός μηχανής

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος για άλλη μια φορά στα Χανιά με μια 19χρονη να χάνει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zarpanews το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας Χανίων λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα.

Η μηχανή που οδηγούσε η κοπέλα εξετράπη της πορείας της κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει εμπλοκή δεύτερου οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε ακαριαία ασθενόφορο του ΕΚΑΒ ωστόσο για την κοπέλα ήταν ήδη αργά.