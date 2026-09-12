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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο προσαγωγές και καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε χθες συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με τη συνδρομή αστυνομικών της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

  • 59 άτομα και
  • 45 οχήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:

  • Προσήχθησαν 2 ημεδαποί
  • Διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
  • Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
  • Ακινητοποιήθηκαν 15 οχήματα.

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