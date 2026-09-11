Αφροδίτη στον Σκορπιό: Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια δυναμική εποχή δράσης

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και φέρνει έντονη διαίσθηση, αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Για τρία ζώδια, ανοίγει ένα νέο, ιδιαίτερα δυναμικό κεφάλαιο.

Παρθένος

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό σάς βοηθά να αφήσετε πίσω το άγχος και τις αρνητικές σκέψεις. Εκεί που περιμένατε το χειρότερο, αρχίζετε να βλέπετε φως και νέες προοπτικές. Οικονομικά και προσωπικά ζητήματα μπορούν να βρουν λύσεις, χαρίζοντάς σας την αίσθηση ότι τα πράγματα επιτέλους πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον Σκορπιό σας κάνει πιο αποφασιστικούς. Ξέρετε πλέον τι θέλετε και δεν είστε διατεθειμένοι να κάνετε άλλους συμβιβασμούς μόνο και μόνο για να διατηρήσετε τις ισορροπίες. Εμπιστευτείτε τις αξίες και το ένστικτό σας και διεκδικήστε όσα πραγματικά πιστεύετε ότι σας αξίζουν.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σας και φέρνει ξανά την ελπίδα στο προσκήνιο. Αισθάνεστε περισσότερη αυτοπεποίθηση και βλέπετε τα πράγματα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Η θετική σας διάθεση γίνεται το κλειδί για να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας κρατούσε και να περάσετε σε μια νέα, πιο χαρούμενη περίοδο.

Πηγή: marieclaire.gr