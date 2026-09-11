Το μαγνήσιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέταλλα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς συμμετέχει σε εκατοντάδες βιολογικές διαδικασίες που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας, τη λειτουργία των μυών και του νευρικού συστήματος, αλλά και τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού.

Παρότι η έλλειψή του μαγνησίου δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωριστεί, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από συμπτώματα που συχνά αποδίδουμε στην κούραση, το άγχος ή την έντονη καθημερινότητα. Από τις μυϊκές κράμπες και την κόπωση μέχρι τις αλλαγές στη διάθεση.

Φυσικά, τα συμπτώματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι υπάρχει έλλειψη μαγνησίου, καθώς μπορεί να οφείλονται και σε άλλους παράγοντες. Ποια είναι, λοιπόν, τα 7 σημάδια που αξίζει να προσέξεις και πότε χρειάζεται να διερευνηθούν περισσότερο;

7 σημάδια που δείχνουν ότι σου λείπει μαγνήσιο

1. Ανεξήγητη κόπωση

Η μυϊκή κόπωση και η εξάντληση αποτελούν συχνά συμπτώματα χαμηλών επιπέδων μαγνησίου. Το μαγνήσιο βοηθά τον οργανισμό να μετατρέπει την τροφή σε ενέργεια. Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα, είναι πιθανό να αισθάνεστε διαρκώς εξαντλημένοι και χωρίς ενέργεια. Μια μελέτη σε περισσότερες από 2.500 γυναίκες διαπίστωσε ότι όσες είχαν υψηλότερα επίπεδα μαγνησίου ήταν πιο δυνατές σε σύγκριση με εκείνες που είχαν χαμηλότερα επίπεδα.

2. Συχνές μυϊκές κράμπες

Το μαγνήσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη χαλάρωση των μυών και συμβάλλει στη σύνθεση πρωτεϊνών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διατήρηση δυνατών μυών. Ενώ μια περιστασιακή κράμπα ή ένας μυϊκός σπασμός δεν αποτελεί συνήθως λόγο ανησυχίας, όταν αυτά τα συμπτώματα γίνονται πιο συχνά, τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μπορεί να αποτελούν έναν από τους παράγοντες.

3. Αδύναμα οστά

Η έλλειψη μαγνησίου έχει συνδεθεί με χαμηλή οστική πυκνότητα (οστεοπενία) και αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης. Καθώς το μαγνήσιο βοηθά στην ενεργοποίηση της βιταμίνης D και στη μεταφορά του ασβεστίου στα οστά, θεωρείται απαραίτητο για την υγεία των οστών.

4. Αυξημένο στρες

Οι νευροδιαβιβαστές που μεταφέρουν μηνύματα στον εγκέφαλο επηρεάζονται από το μαγνήσιο, γεγονός που εξηγεί γιατί το συγκεκριμένο μέταλλο μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεση. Ανάλυση δεδομένων από σχεδόν 9.000 ανθρώπους διαπίστωσε σύνδεση μεταξύ της χαμηλής πρόσληψης μαγνησίου και της κατάθλιψης σε άτομα κάτω των 65 ετών.

Το μαγνήσιο θεωρείται επίσης ότι μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της κορτιζόλης και στην αύξηση του νευροδιαβιβαστή GABA, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους.

5. Καρδιακές αρρυθμίες

Η καρδιακή αρρυθμία αποτελεί σοβαρή συνέπεια της έλλειψης μαγνησίου. Μια ανασκόπηση μελετών σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 διαπίστωσε ότι τα συμπληρώματα μαγνησίου θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. Το συγκεκριμένο μέταλλο βοηθά επίσης στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, χαλαρώνοντας τους μύες στις αρτηρίες και τις φλέβες. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αυξήσει τη ροή οξυγόνου και αίματος προς την καρδιά και να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

6. Δυσκοιλιότητα

Ο οργανισμός χρειάζεται επαρκή ποσότητα μαγνησίου για την ομαλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Το μαγνήσιο έχει υπακτική δράση, καθώς χαλαρώνει τους μυς του εντέρου και παράλληλα προσελκύει νερό στο έντερο. Έτσι, συμβάλλει στη μαλάκυνση των κοπράνων και διευκολύνει την αποβολή τους.

7. Δυσκολία στον ύπνο

Τα άτομα με χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να φτάσουν σε κατάσταση χαλάρωσης. Η λήψη συμπληρωμάτων μαγνησίου έχει δείξει ότι μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου, καθώς βοηθά στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων του νευροδιαβιβαστή GABA, ο οποίος μπορεί να διευκολύνει τη μετάβαση στον ύπνο.

Μια επιστημονική ανασκόπηση σε 150 ηλικιωμένα άτομα με αϋπνία διαπίστωσε ότι όσοι έλαβαν συμπληρώματα μαγνησίου κατάφεραν να αποκοιμηθούν κατά μέσο όρο 17 λεπτά γρηγορότερα από εκείνους που δεν έλαβαν συμπλήρωμα.

Πηγή: ladylike.gr